Кличко звільнив чиновника КМДА, якого ЗМІ "спіймали" за святкуванням із забудовником у ресторані під час комендантської години
Журналісти "Української правди" спіймали на порушенні комендантської години чиновника КМДА та міського забудовника - порушники у ресторані святкували день народження дружини посадовця. Мер Києва Віталій Кличко заявив про звільнення чиновника
Відповідний матеріал опубліковано на YouTube-каналі "Української правди", прокоментував ситуацію журналіст видання Михайло Ткач.
Журналісти "Української правди" опублікували відео, у якому видно, як керівник департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк після комендантської години та під час повітряної тривоги прибуває до одного зі столичних ресторанів.
Журналісти стверджують, що у закладі він святкував день народження дружини. Посадовець покинув ресторан о 2 годині ночі разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном.
"Никоряк приїхав до ресторану за кілька хвилин до комендантської і поїхав о другій годині ночі на мерседесах столичного забудовника Артура Мхітаряна. Це просто комбо", - коментує журналіст.
Як прокоментував Михайло Ткач, попри публікацію у ЗМІ, станом на 12:00 7 червня Кличко не прокоментував порушення власного заступника.
Реакція Віталія Кличка
О 14:00, 7 червня, мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення керівника департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.
"Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", - коментує очільник столиці.
Він також наголошує, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, зокрема і для чиновників.
Окрім того, Кличко звернувся до правоохоронців щодо "контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину".
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