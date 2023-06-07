Відповідний матеріал опубліковано на YouTube-каналі "Української правди", прокоментував ситуацію журналіст видання Михайло Ткач.

Журналісти "Української правди" опублікували відео, у якому видно, як керівник департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк після комендантської години та під час повітряної тривоги прибуває до одного зі столичних ресторанів.

Журналісти стверджують, що у закладі він святкував день народження дружини. Посадовець покинув ресторан о 2 годині ночі разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном.

"Никоряк приїхав до ресторану за кілька хвилин до комендантської і поїхав о другій годині ночі на мерседесах столичного забудовника Артура Мхітаряна. Це просто комбо", - коментує журналіст.

Як прокоментував Михайло Ткач, попри публікацію у ЗМІ, станом на 12:00 7 червня Кличко не прокоментував порушення власного заступника.

Реакція Віталія Кличка

О 14:00, 7 червня, мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення керівника департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

"Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", - коментує очільник столиці.

Він також наголошує, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, зокрема і для чиновників.

Окрім того, Кличко звернувся до правоохоронців щодо "контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину".