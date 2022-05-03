Клієнти Монобанку менш ніж за 5 днів купили військових облігацій на близько 230 млн грн

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Менш ніж за п'ять днів клієнти monobank купили понад 230 тис. військових облігацій на суму близько 230 млн грн. Простота реалізації, поєднана з патріотизмом Українців, творять чудеса! ", – написав він.

Зазначимо, можливість придбати військові облігації у Monobank з’явилася 29 квітня. Мінімальний строк – півроку, купити можна від однієї облігації.

Аукціони з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики проводять щовівторка. Це один зі способів допомогти державі та армії фінансово Дохідність військових облігацій – 10-11% річних у гривні та від 2,5% у валюті. Дохід від таких цінних паперів не оподатковується, погашення їх гарантовано Міністерством фінансів України.

Військові облігації можна придбати на первинному та вторинному ринку через банки та брокерів. Вони доступні громадянам України, бізнесу й іноземним інвесторам. За потреби облігації можна продати на вторинному ринку.



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