Клуб АПЛ "Брентфорд" продовжив контракт з 19-річним українцем
Український півзахисник Єгор Ярмолюк підписав новий контракт з англійським "Брентфордом"
Про це повідомляє офіційний твіттер "Брентфорда".
Новий контракт 19-річного Єгора Ярмолюка розрахований до 2028 року. Фінансові умови не розголошуються.
"Я радий за нього, а також радий, що ми з тренерами будемо працювати з ним. Це дуже талановитий молодий гравець, який має великий потенціал. У минулому сезоні йому дуже не пощастило через травму. Тепер він повністю у формі та готовий до початку передсезонної підготовки", - сказав головний тренер "Брентфорда" Томас Франк.
За словами Франка, тренерський штаб "Бренфторда" вірить у Ярмолюка.
Ярмолюк заслужив підвищення до дорослої команди. Тренерський штаб із захопленням спостерігає, на що він здатен. Ми дійсно віримо, що він продовжить розвиватися. Якщо це вдасться, то його чекає велике майбутнє", - заявив Томас Франк.
Хто такий Єгор Ярмолюк
Влітку 2022 року Єгор Ярмолюк перейшов у "Брентфорд" з "Дніпра-1" за 1,5 млн євро.
Минулий сезон українець провів у другій команді "Брентфорда", проте встиг зіграти один матч за основу в Кубку англійської ліги.
Нещодавно було оголошено про переведення Єгора Ярмолюка в основну команду "Брентфорда".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе