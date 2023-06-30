Клуб АПЛ "Брентфорд" продовжив контракт з 19-річним українцем

Про це повідомляє офіційний твіттер "Брентфорда".

Новий контракт 19-річного Єгора Ярмолюка розрахований до 2028 року. Фінансові умови не розголошуються.

"Я радий за нього, а також радий, що ми з тренерами будемо працювати з ним. Це дуже талановитий молодий гравець, який має великий потенціал. У минулому сезоні йому дуже не пощастило через травму. Тепер він повністю у формі та готовий до початку передсезонної підготовки", - сказав головний тренер "Брентфорда" Томас Франк.

За словами Франка, тренерський штаб "Бренфторда" вірить у Ярмолюка.

Ярмолюк заслужив підвищення до дорослої команди. Тренерський штаб із захопленням спостерігає, на що він здатен. Ми дійсно віримо, що він продовжить розвиватися. Якщо це вдасться, то його чекає велике майбутнє", - заявив Томас Франк.

Хто такий Єгор Ярмолюк

Влітку 2022 року Єгор Ярмолюк перейшов у "Брентфорд" з "Дніпра-1" за 1,5 млн євро.

Минулий сезон українець провів у другій команді "Брентфорда", проте встиг зіграти один матч за основу в Кубку англійської ліги.

Нещодавно було оголошено про переведення Єгора Ярмолюка в основну команду "Брентфорда".