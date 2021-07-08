Клуб УПЛ "Олімпік" припинив своє існування
Футбольний клуб "Олімпік" оголосив про припинення професійної діяльності
Про це повідомляє офіційний сайт "Олімпіка".
Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін звернувся до фанатів та оголосив, що "Олімпік" не зіграє в наступному сезоні.
"Нами прийнято рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сім'ї. За всі ті незабутні моменти, які ми з вами пережили, відчуваючи різні емоції, як в добрі, так і в складні для клубу часи. Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку", - сказав Гельзін.
"Олімпік" виступав в УПЛ з 2014 року. Клуб заснували у 2001-му. Найвище досягнення у вищому дивізіоні - четверте місце, яке дозволило зіграти у кваліфікації Ліги Європи.
Минулий сезон УПЛ "Олімпік" завершив на передостанньому, тринадцятому місці.
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