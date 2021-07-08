Клуб УПЛ "Олімпік" припинив своє існування

Про це повідомляє офіційний сайт "Олімпіка".



Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін звернувся до фанатів та оголосив, що "Олімпік" не зіграє в наступному сезоні.



"Нами прийнято рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сім'ї. За всі ті незабутні моменти, які ми з вами пережили, відчуваючи різні емоції, як в добрі, так і в складні для клубу часи. Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку", - сказав Гельзін.



"Олімпік" виступав в УПЛ з 2014 року. Клуб заснували у 2001-му. Найвище досягнення у вищому дивізіоні - четверте місце, яке дозволило зіграти у кваліфікації Ліги Європи.



Минулий сезон УПЛ "Олімпік" завершив на передостанньому, тринадцятому місці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb