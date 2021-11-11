Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Ключовий європейський провайдер цифрової ідентифікації планує відкрити офіс в Україні, - Мінцифри

Ключовий європейський провайдер цифрової ідентифікації планує відкрити офіс в Україні, - Мінцифри

11 листопада, 2021 четвер
16:00
Економіка

Ключовий європейський провайдер електронної ідентифікації Nets A/S планує відкрити офіс в Україні для допомоги в процесах цифровізації

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Компанія Nets A/S планує відкрити офіс в Україні. Це ще більше наблизить нас до Єдиного цифрового ринку з ЄС та допоможе в процесах цифровізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця компанія є основним провайдером, що створює інструменти для електронної ідентифікації в скандинавських країнах, Норвегії та Данії впродовж останніх 20 років. Співробітники компанії надають послуги по всій Європі для понад 700 тис. клієнтів - від банків та корпорацій до компаній сфері е-комерції.

У пресслужбі зауважили, що поява Nets A/S в Україні дозволить українцям скористатися новими fintech-сервісами, е-архівами, довірчими послугами та інструментами цифрової ідентифікації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

провайдер
ідентифікація
Мінцифри
Читайте також:
Василь Ломаченко
8 листопада, 2021 понедiлок
Ломаченко здивував кардинальною зміною іміджу перед наступним боєм. Відео
10 листопада, 2021 середа
Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі
Теофімо Лопес
9 листопада, 2021 вiвторок
Лопес пояснив, чому категорично відмовляється від другого бою з Ломаченком
Київ
+7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.03
    Купівля 26.03
    Продаж 26.26
  • EUR
    Купівля 29.82
    Продаж 30.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
11 листопада
17:25
Після провалу спецоперації по "вагнерівцях" довіра міжнародних партнерів до Зеленського зникла, - Турчинов
17:07
З початку року СБУ припинила діяльність 12 російських ботоферм
16:43
Uber
Влада США звинуватила Uber у дискримінації людей з інвалідністю
16:38
Смертельна ДТП у Харкові: адвокати знайшли ще п'ятьох очевидців
16:28
танкер Delfi
Прокуратура стягнула $16 тис. з судновласника танкера Delfi за збитки через забруднення Чорного моря
16:11
собака
Зміни в законі: як тепер каратимуть за жорстоке поводження з тваринами
16:09
Порошенко
Порошенко: Треба негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю, бо міграційна криза це частина гібридної агресії Кремля
15:59
На кордон з Білоруссю перекинули 8,5 тис. сил МВС для захисту від мігрантів
15:53
Молодіжна збірна України
Україна не втримала перемогу над Північною Македонією у відборі Євро-2023
15:52
Johnson & Johnson
Названо новий побічний ефект вакцини Johnson & Johnson: рідкісний тип запалення хребта
15:50
відновлення навчання
У Чернівецькій області школярі повернуться за парти
15:37
Саакашвілі
Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео з Саакашвілі у тюремній лікарні: Денісова закликала ООН "відреагувати на катування"
15:27
На в'їзді до Києва сталася смертельна ДТП, водія вирізали з автомобіля
15:18
Геннадій Рябцев
Головна проблема опалювального сезону в Україні - розбалансування енергетичної системи, - Рябцев
15:15
Василь Ломаченко
Стало відомо, хто в Україні покаже наступний бій Ломаченка
15:04
Лукашенко
Лукашенко обіцяє перекрити газопровід "Ямал - Європа", якщо Євросоюз закриє кордони
14:39
Останній білий президент Південної Африки Фредерік де Клерк помер у віці 85 років
14:37
гроші
ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через корупційні злочини
14:31
Ексклюзив
Зеленський
Віталій Портников: Зеленського не лякають. Йому говорять про небезпеку
14:27
MasterCard і Visa
АМКУ дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію
14:21
Озюброєння, яке СБУ передала Міноборони
Вперше в історії країни: Міноборони отримала від СБУ вилучену зброю на 1 млрд грн
14:18
білорусько-польський кордон
МЗС Франції не вважає РФ причетною до ситуації на білорусько-польському кордоні
14:09
Стадіон Чорноморець
В Одесі у день матчу Україна - Болгарія сталася пожежа на стадіоні "Чорноморець"
14:00
Здоровий організм дорівнює чиста шкіра, міцні нігті та волосся
13:58
Олександр Ткаченко
Міністр культури Ткаченко подав у відставку
13:56
кордон
"У селі на Волині люди близькі до паніки – бояться прориву нелегалів з Білорусі", – депутатка Шацької громади
13:55
газ
Газпром повернув обсяги транзиту газу через Україну до контрактних, - Оператор ГТС
13:55
Андрій Шевченко
Шевченко назвав двох головних претендентів на "Золотий м'яч"
13:30
Максим Галкін
“Провокував сепаратистські настрої”: СБУ пояснила, чому внесла Галкіна до "чорного" списку
13:27
Ляшко закликав не вживати антибіотики для профілактики коронавірусу
13:08
Бригада "Харківобленерго"
Під Харковом чоловік обстріляв бригаду обленерго
13:05
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Промоутер встановив дедлайн для реваншу Усик - Джошуа
12:57
Зеленський
Зеленський і його партія продовжують падіння,  – соцопитування "Рейтингу"
12:56
США та Китай
США та Китай підписали декларацію про співпрацю у боротьбі з глобальним потеплінням
12:55
НБУ оновив порядок ліцензування інкасаторів
12:45
зір
Захворювання сітківки ока
12:37
Оновлено
Саакашвілі
ЄСПЛ закликає Саакашвілі закінчити голодування
12:20
Людмила Денісова
Карантин: Денісова просить переглянути рішення про "дистанційку" в школах
12:18
Стівен Джеррард
Легенда "Ліверпуля" Джеррард повернувся до чемпіонату Англії
12:13
Поліція затримала злочинну групу, яка "вибивала" гроші для депутата
На Полтавщині поліція затримала злочинну групу, яка “вибивала” гроші для депутата
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV