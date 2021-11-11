Ключовий європейський провайдер цифрової ідентифікації планує відкрити офіс в Україні, - Мінцифри
Ключовий європейський провайдер електронної ідентифікації Nets A/S планує відкрити офіс в Україні для допомоги в процесах цифровізації
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Компанія Nets A/S планує відкрити офіс в Україні. Це ще більше наблизить нас до Єдиного цифрового ринку з ЄС та допоможе в процесах цифровізації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця компанія є основним провайдером, що створює інструменти для електронної ідентифікації в скандинавських країнах, Норвегії та Данії впродовж останніх 20 років. Співробітники компанії надають послуги по всій Європі для понад 700 тис. клієнтів - від банків та корпорацій до компаній сфері е-комерції.
У пресслужбі зауважили, що поява Nets A/S в Україні дозволить українцям скористатися новими fintech-сервісами, е-архівами, довірчими послугами та інструментами цифрової ідентифікації.
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