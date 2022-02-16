КМІС: У президентських рейтингах визначились лідери - Зеленський і Порошенко
Лідерами президентського рейтингу є Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Такі дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології
Якби зараз відбувалися вибори президента України, за Володимира Зеленського проголосували б 25,1% тих, хто визначився. За Петра Порошенка 21,8% тих, хто визначився.
Порівняно з груднем 2021 року рейтинг Зеленського знизився на 2%, рейтинг Порошенка навпаки зріс на 2,1%.
Соціологи звертають увагу на скорочення розриву між В. Зеленським і П. Порошенком – якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця – 3,3%.
Інші кандидати: Юлія Тимошенко 11,8%, Юрій Бойко 8,3%, Дмитро Разумков 7,2%. Решта кандидатів мають меншу підтримку.
Всеукраїнське опитування "Думки і погляди населення України" (Омнібус) проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2022 року.
Польовий етап дослідження тривав з 5 до 13 лютого 2022 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2.4%.
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