"Книга року BBC - 2021": оприлюднено короткі списки номінантів
Видання BBC Україна оприлюднило список 15 фіналістів конкурсу "Книга року BBC - 2021" у трьох номіанціях
Про це повідомляє BBC Україна.
До короткого списку у номінації "Книга року BBC - 2021" потрапили такі автори та їхні твори:
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Юрій Андрухович "Радіо ніч"
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Євгенія Кузнєцова "Спитайте Мієчку"
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Ілля Макаренко "Магнум"
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Сергій Осока "Три лини для Марії"
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Артем Чех "Хто ти такий?"
У номінацію "Дитяча Книга року ВВС-2021" журі відібрало такі видання:
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Володимир Аренєв "Заклятий меч, або Голос крові"
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Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай "Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода"
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Таня Поставна "Листи з пошти на маяку"
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Катерина Штанко "Вогняна казка"
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Петро Яценко "Союз Радянських Речей"
Фіналісти номінації "Книга року BBC-Есеїстика - 2021":
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Станіслав Асеєв "Світлий шлях: історія одного концтабору"
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Володимир Діброва "Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача"
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Ольга Карі "Компот із патисонів"
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Андрій Содомора "Про що писати…"
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Олексій Сокирко "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину"
Окрім книг видання обере також читача року із п'яти людей, які написали найкращі реценцзії.
До журі конкурсу увійшли професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.
Переможці конкурсу з кожної номінації отримають винагороду в розмірі 1 000 фунтів у гривневому еквіваленті.
Фінал відбудеться 17 грудня 2021 року о 17:00 у Мистецькому Арсеналі в Києві. Потрапити на захід зможе кожен охочий. Однак потрібно попередньо зареєструватися, адже кількість місць обмежена.
- Нагадаємо, торік Книгою року BBC-2020 стала книга автора Сергій Сергійович SAIGON "Юпак", у номінації есеїстики перемогла "Планета полин" Оксани Забужко, а дитячою книгою року стала "Мед і паштет. Фантастичні вітрогони" авторки Уляни Чуби.
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