"Книга року BBC - 2021": оприлюднено короткі списки номінантів

Про це повідомляє BBC Україна.

До короткого списку у номінації "Книга року BBC - 2021" потрапили такі автори та їхні твори:

Юрій Андрухович "Радіо ніч"

Євгенія Кузнєцова "Спитайте Мієчку"

Ілля Макаренко "Магнум"

Сергій Осока "Три лини для Марії"

Артем Чех "Хто ти такий?"

У номінацію "Дитяча Книга року ВВС-2021" журі відібрало такі видання:

Володимир Аренєв "Заклятий меч, або Голос крові"

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай "Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода"

Таня Поставна "Листи з пошти на маяку"

Катерина Штанко "Вогняна казка"

Петро Яценко "Союз Радянських Речей"



Фіналісти номінації "Книга року BBC-Есеїстика - 2021":

Станіслав Асеєв "Світлий шлях: історія одного концтабору"

Володимир Діброва "Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача"

Ольга Карі "Компот із патисонів"

Андрій Содомора "Про що писати…"

Олексій Сокирко "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину"

Окрім книг видання обере також читача року із п'яти людей, які написали найкращі реценцзії.

До журі конкурсу увійшли професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.

Переможці конкурсу з кожної номінації отримають винагороду в розмірі 1 000 фунтів у гривневому еквіваленті.

Фінал відбудеться 17 грудня 2021 року о 17:00 у Мистецькому Арсеналі в Києві. Потрапити на захід зможе кожен охочий. Однак потрібно попередньо зареєструватися, адже кількість місць обмежена.