Княжицький: "Ідея про те, що Путін зупиниться, абсолютно хибна"

Про це депутат "Європейської солідарності" повідомив у Facebook.



"Ідея про те , що Путін зупиниться, абсолютно хибна. Вона панувала на Заході. Якби зброю, яку обіцяють зараз дали відразу, в Україні було б менше жертв, а на заході більше грошей", - наголосив депутат.



Княжицький додав, що також хибною є думка деяких депутатів про те, що якщо хитрістю під приводом війни вивести іноземців з наглядових рад держпідприємств і установ, то можна знову почати красти (за що 1 квітня проголосувала більшість в Раді). Такі кроки і пригальмовують західну підтримку армії і віру українців у справедливість.



"Ідея, що з Путіним можна домовитися і не потрібно його дратувати, яка стільки часу була провідною серед більшості депутатів досі занадто повільно вичавлюється", - підкреслив депутат.



За словами Княжицького, він ініціював і разом із колегами подав проєкт закону, у якому серед іншого Росія називається державою-терористом, а режим Путіна тоталітарним і нацистським. Закон забороняє будь-яку пропаганду російського нацизму і карає за нього.



"Ми могли прийняти цей закон повністю вчора. Але прийняли лише у першому читанні. На відміну від багатьох країн ЄС, де схожі закони уже діють!!! Чому? Бо і досі багато людей у Раді, які не можуть за таке проголосувати. Вони ходять у камуфляжі, фотографуються як великі захисники і мріють "домовитися", - написав Княжицький.



Він висловив сподівання, що за тиждень закон буде проголосовано остаточно.

