Княжицький: "Ідея про те, що Путін зупиниться, абсолютно хибна"
Народний депутат Микола Княжицький ініціював проєкт закону, який забороняє будь-яку пропаганду російського нацизму та називає РФ державою-терористом, а режим Путіна - тоталітарним і нацистським
Про це депутат "Європейської солідарності" повідомив у Facebook.
"Ідея про те , що Путін зупиниться, абсолютно хибна. Вона панувала на Заході. Якби зброю, яку обіцяють зараз дали відразу, в Україні було б менше жертв, а на заході більше грошей", - наголосив депутат.
Княжицький додав, що також хибною є думка деяких депутатів про те, що якщо хитрістю під приводом війни вивести іноземців з наглядових рад держпідприємств і установ, то можна знову почати красти (за що 1 квітня проголосувала більшість в Раді). Такі кроки і пригальмовують західну підтримку армії і віру українців у справедливість.
"Ідея, що з Путіним можна домовитися і не потрібно його дратувати, яка стільки часу була провідною серед більшості депутатів досі занадто повільно вичавлюється", - підкреслив депутат.
За словами Княжицького, він ініціював і разом із колегами подав проєкт закону, у якому серед іншого Росія називається державою-терористом, а режим Путіна тоталітарним і нацистським. Закон забороняє будь-яку пропаганду російського нацизму і карає за нього.
"Ми могли прийняти цей закон повністю вчора. Але прийняли лише у першому читанні. На відміну від багатьох країн ЄС, де схожі закони уже діють!!! Чому? Бо і досі багато людей у Раді, які не можуть за таке проголосувати. Вони ходять у камуфляжі, фотографуються як великі захисники і мріють "домовитися", - написав Княжицький.
Він висловив сподівання, що за тиждень закон буде проголосовано остаточно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе