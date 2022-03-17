Княжицький: не вірю, що відмова від вступу до НАТО збереже життя, наш шанс перемогти дуже високий

Про це Княжицький написав у Facebook.



"Я вітаю переговори, які провадить українська влада з агресором, але не вірю у їхній швидкий успіх. Я не збираюся відмовлятися від української мови, Криму, Донеччини і Луганщини. Бо це означає відмовитися від України. Путін вже все одно військовий злочинець. Згадайте Гітлера. Біснувався до останнього. Я не розумію твердження про те, що НАТО нам не потрібне. Маю досвід у міжнародній політиці, тому знаю, що це не так. Але припускаю, що наш вступ до НАТО може бути на столі під час перемовин для врятування життя людей. Не вірю, що відмова від вступу життя збереже", - написав Княжицький.



При цьому нардеп висловив упевненість, що шанс України перемогти Росію у війні дуже високий.



"Як можна перемогти? Чесністю. Перш за все з собою. Роботою там, де кожен може бути справді ефективним. Допомогою українцям. На окупованих територіях, на територіях під обстрілами, тимчасово переміщеним в Україні і за кордоном. Звичайно, українцям в ЗСУ. Території відвоюємо. Важливо захистити людей. І треба бути витривалими. Це не блискавична війна. Тому наш шанс перемогти дуже високий", - підсумував Княжицький.

