Коли до України надійдуть всі обговорені пакети допомоги США та ЄС, курс долара стабілізується, — економічний експерт Ус
Економічний консультант НІСД Павло Ус переконаний, ті кошти, які Євросоюз та Штати готові надати Україні як фінансову допомогу, будуть залучені не лише на військові потреби, а й для пожвавлення економіки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Нещодавно в США був прийнятий пакет допомоги у сумі 40 млрд доларів для України, значна частка, безумовно, на потреби війська, але 9 млрд буде направлено на потреби економіки. Про це так само каже ЄС – 9 млрд євро буде направлено для економіки України", – наголосив Ус.
Також експерт додав, що наразі коливання курсу валют будуть, проте саме фінансова допомога від міжнародних партнерів стабілізує ситуацію з цим.
"Як тільки фінансова допомога від міжнародних партнерів зайде в Україну, курс стабілізується…Не впевнений, що позначка буде меншою за 30 грн за 1 долар, проте точно це не буде 40 грн, ані 35 грн за долар. Це питання тижнів", – сказав він.
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