Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Нещодавно в США був прийнятий пакет допомоги у сумі 40 млрд доларів для України, значна частка, безумовно, на потреби війська, але 9 млрд буде направлено на потреби економіки. Про це так само каже ЄС – 9 млрд євро буде направлено для економіки України", – наголосив Ус.



Також експерт додав, що наразі коливання курсу валют будуть, проте саме фінансова допомога від міжнародних партнерів стабілізує ситуацію з цим.



"Як тільки фінансова допомога від міжнародних партнерів зайде в Україну, курс стабілізується…Не впевнений, що позначка буде меншою за 30 грн за 1 долар, проте точно це не буде 40 грн, ані 35 грн за долар. Це питання тижнів", – сказав він.

Україна з 21 травня скасовує обмеження курсу валют і зменшує ліміт зняття за кордоном грошей з гривневих рахунків

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb