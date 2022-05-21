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Головна війна з Росією Коли до України надійдуть всі обговорені пакети допомоги США та ЄС, курс долара стабілізується, — економічний експерт Ус
Ексклюзив

Коли до України надійдуть всі обговорені пакети допомоги США та ЄС, курс долара стабілізується, — економічний експерт Ус

21 травня, 2022 субота
17:12
війна з Росією економіка

Економічний консультант НІСД Павло Ус переконаний, ті кошти, які Євросоюз та Штати готові надати Україні як фінансову допомогу, будуть залучені не лише на військові потреби, а й для пожвавлення економіки

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нещодавно в США був прийнятий пакет допомоги у сумі 40 млрд доларів для України, значна частка, безумовно, на потреби війська, але 9 млрд буде направлено на потреби економіки. Про це так само каже ЄС – 9 млрд євро буде направлено для економіки України", – наголосив Ус.

Також експерт додав, що наразі коливання курсу валют будуть, проте саме фінансова допомога від міжнародних партнерів стабілізує ситуацію з цим.

"Як тільки фінансова допомога від міжнародних партнерів зайде в Україну, курс стабілізується…Не впевнений, що позначка буде меншою за 30 грн за 1 долар, проте точно це не буде 40 грн, ані 35 грн за долар. Це питання тижнів", – сказав він.

  • Україна з 21 травня скасовує обмеження курсу валют і зменшує ліміт зняття за кордоном грошей з гривневих рахунків

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