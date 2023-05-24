Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Хоч ми й навчилися збивати більшість ваших дронів-камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є й влучання", - сказав президент.

За словами Зеленського, іранці повинні бути на іншому боці історії.

"Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш "шахед" б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий "шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми. Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом. Ваші "шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії.", - сказав президент України Володимир Зеленський.