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Коли "Наполеон" - не торт: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
24 листопада, 2023 п'ятниця
20:13
Культура Наполеон

Від найочікуванішої стрічки цього року до серіалу, який з акторським дуетом Ніколь Кідман та Г'ю Джекмена нагадає про популярний у 2000-х роках фільм за їх участі 

Просто дощ чи просто сніг. Просто п'ятниця. І просто традиційна підбірка кіно для вихідних від Еспресо

"Наполеон"

У кінотеатрах з 23 листопада

НаполеонВійськова біографічна драма британського режисера Рідлі Скотта за сценарієм Девіда Скарпи з оскароносним Гоакіном Феніксом у головній ролі про злети та падіння Наполеона Бонапарта на фоні його взаємин з коханою жінкою Жозефіною. Стрічка, яку попередньо називали однією із найочікуваніших у 2023 році. Сьогодні одні її дуже хвалять, інші ганять за начебто спотворення історичних фактів. Однак кінокритики прогнозують їй не один "Оскар".

"Наполеон Бонапарт створив одну з найбільших імперій світу та увійшов у історію як законодавець та реформатор Європи, - рекламують фільм. - Однак все це не було самоціллю. Найбільшим прагненням Наполеона було підкорити серце Жозефіни, а потім – робити все, аби викликати її похвалу та захват".

У ролях Гоакін Фенікс, Ванесса Кірбі, Бен Майлз, Людивін Санье, Ієн МакНіс, Тахар Рахім. 

"Закохана в пустелі"

У кінотеатрах з 23 листопада

Закохана в пустелі

Ще одна біографічна драма на широкому екрані, втім яку цього разу знімали у копродукції Австрії, Люксембургу, Швейцарії та Німеччини. Її авторка - чи не головна режисерка Нового німецького кіно Маргареті фон Тротта, за плечима якої понад 20 повнометражних фільмів. Стрічка присвячена взаєминам одних із найвизначніших у німецькомовній літературі письменників XX століття - Інґеборґ Бахман та Макса Фріша - створена на основі їх листів. Фільм знімали у Відні, Римі, Цюриху, Люксембурзі, Кельні та Бонні. Усі сцени з пустелі знімали в Йорданії. Світова прем’єра фільму відбулась у межах Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Як нагадують глядачам у кінотеатрах, австрійська поетеса та письменниця Інґеборґ Бахман ніколи не була заміжньою та не мала дітей. Яскравим періодом життя жінки стали стосунки з драматургом зі Швейцарії Максом Фрішем. Закохані жили в різних містах, тож кожна їхня зустріч була щиро очікуваною та позбавленою повсякденної рутини. Листування стало важливою складовою стосунків для Інґеборґ та Макса, які звикли всі свої думки та емоції передавати через майстерне володіння словом.

У ролях Вікі Кріпс, Рональд Церфельд, Тобіас Реш, Луна Ведлер.

"Гра в кальмара: Виклик"

На Netflix з 22 листопада 

Гра в кальмара. Виклик

Netflix запускає реаліті-шоу за своїм найпопулярнішим серіалом "Гра в кальмара", який лише за перший місяць подивилося приблизно 140 мільйонів людей. Отож 456 учасників, набраних з цілого світу, змагатимуться за приз у розмірі $4,56 млн, у реальності повторюючи випробування з оригінальної південнокорейської драми. Однак вагомий плюс - ніхто не загине. Коли учасникові змагань випаде з них вибути, на його костюмі "вибухатиме" пакет з фарбою. Але буде ця фарба чорною, а не червоною, щоб не викликати підсвідомих паралелей з перестрілками у школах США, а також з глобальними війнами - зокрема в Україні та на Близькому Сході. 

"Фарго" (5 сезон)

На FX з 21 листопада

Фарго

Американський телесеріал у жанрі кримінальної драми, натхненний однойменним фільмом 1996 року братів Коен, які стали виконавчими продюсерами серіалу, створив Ной Гоулі. Цей серіал, зміст якого склали заплутані вбивства в американських містечках, здобув щиру прихильність глядачів. Однак усе має початок і кінець: режисер вирішив зробити 5-й сезон серіалу завершальним. 

Утім  інтриги в ньому буде не менше. Коли викрадення дитини не вважається викраденням? Що, коли твоя дружина – насправді не твоя дружина? Історія, у центрі якої типова домогосподарка Середнього Заходу Дороті "Дот" Лайон та її минуле, розвиватиметься у 2019 році.

П'ятий сезон "Фарго" налічуватиме 10 епізодів, які фінішують 16 січня 2024 року.

У ролях Джон Хэмм, Джуно Темпл, Дженніфер Джейсон Лі, Джо Кірі, Сем Спруелл, Дейв Фолі, Лукас Гейдж та ін.

"Далекі пагорби"

На Hulu з 26 листопада

Далекі пагорби

Переосмислення популярного свого часу у світі австралійського епічного романтичного фільму 2008 року режисера База Лурманна з Ніколь Кідман та Г'ю Джекменом в головних ролях. Стрічки, що трансформувалась у міні-серіал. І що несподівано, режисер не відмовився від акторського дуету з оригінального фільму. Однак основна відмінність у тому, що серіал вмістив додаткові кадри, відзняті для фільму-оригіналу та пропонує  альтернативне завершення. Історія про кохання та війну на тлі австралійських пейзажів знову претендує посісти важливе місце серед топових сучасних кіноісторій.

У головних ролях Ніколь Кідман, Г’ю Джекман, Браян Браун, Брендон Волтерс, Бен Мендельсон.

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