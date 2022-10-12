Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловік - колишній слідчий одного з відділень Ізюмського районного управління поліції - добровільно обійняв посаду так званого поліцейського охорони в так званій "Народній міліції". Там він охороняв адміністративні будівлі, склади, а також допомагав місцевому "збирачу податків" збирати "данину" на ринку в Балаклії.

Правоохоронці затримали колаборанта 7 жовтня. Наразі його звинувачують за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) і утримують під вартою.

12 жовтня також затримали жінку, яка працювала у ворожій "військово-цивільній адміністрації Куп’янського району".