Колишній слідчий допомагав загарбникам збирати "данину" в Балаклії під час окупації
На Харківщині затримали колишнього слідчого, який допомагав окупантам збирати "данину" у мешканців Балаклії
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, чоловік - колишній слідчий одного з відділень Ізюмського районного управління поліції - добровільно обійняв посаду так званого поліцейського охорони в так званій "Народній міліції". Там він охороняв адміністративні будівлі, склади, а також допомагав місцевому "збирачу податків" збирати "данину" на ринку в Балаклії.
Правоохоронці затримали колаборанта 7 жовтня. Наразі його звинувачують за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) і утримують під вартою.
- 12 жовтня також затримали жінку, яка працювала у ворожій "військово-цивільній адміністрації Куп’янського району".
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