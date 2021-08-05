"Колос" - "Шахтар" Караганда: де та коли дивитись стартовий матч українців у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.



Зустрічі "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" пройдуть 5 і 12 серпня.



Ліга конференцій.



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч



5 серпня



"Колос" (Україна) - "Шахтар" Караганда (Казахстан)



Ковалівка, стадіон "Колос"



Початок о 21:00



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"



