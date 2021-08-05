"Колос" - "Шахтар" Караганда: де та коли дивитись стартовий матч українців у Лізі конференцій
У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Колос" зіграє проти "Шахтаря" з Караганди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.
Зустрічі "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" пройдуть 5 і 12 серпня.
Ліга конференцій.
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
5 серпня
"Колос" (Україна) - "Шахтар" Караганда (Казахстан)
Ковалівка, стадіон "Колос"
Початок о 21:00
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