"Колос" - "Шахтар" Караганда: прогноз букмекерів на стартовий матч українців у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український клуб є фаворитом домашнього матчу. На перемогу "Колоса" коефіцієнт 1,58, нічия - 3,75. Перемога "Шахтаря" оцінюється лише у 5,90.



"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.



Зустрічі "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" пройдуть 5 і 12 серпня.



Ліга конференцій.



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч



5 серпня



"Колос" (Україна) - "Шахтар" Караганда (Казахстан)



Ковалівка, стадіон "Колос"



Початок о 21:00



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"





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