Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка групи "За майбутнє", перша заступниця голови комітету Ірина Констанкевич.

"Комітетом рекомендовані два ключові законопроєкти. Завдяки ним ми б уникнули гострих ситуацій, зокрема з Лаврами, які ми маємо наразі. Перший - це законопроєкт пана Княжицького про церкву, яка афілійована з країною-агресором та її заборону. Другий - про спрощений перехід релігійних громад", - зазначила вона.

Нардепка нагадала, що ці законопроєкти комітетом були розглянуті і схвалені ще минулого року.

"Ми на базі нашого комітету провели спільні слухання з центральними та місцевими органами виконавчої влади, експертами і схвалили низку важливих пропозицій. Ми створили по-суті план на рік, з нього десь виконано десь 50%. Ми будемо наполягати, щоб на найближчому засіданні погоджувальної Ради ці законопроєкти були включенні в порядок денний. Їхнє ухвалення матиме позитивне значення", - підсумувала Констанкевич.