Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
Компанія АТБ відкрила музей своєї історії
До Дня працівників торгівлі та 30-річчя Незалежності України мережа АТБ створила власний музей
До дня працівників торгівлі мережа АТБ зібрала всі свої спогади в одному приміщенні та створила музей. У ньому - ціла історія від заснування першого магазину до ребрендингу сучасних супермаркетів.
"Ми де-факто конкуруємо самі з собою, ми хочемо бути кращими, ніж були вчора. І так роблять усі співробітники нашої компанії: починаючи з власників, закінчуючи персоналом магазинів мережі. Ми приділяємо увагу розвитку корпоративної культури та самі постійно вчимося", - каже генеральна директорка ТОВ "АТБ-маркет" Наталія Шаповалова.
Експозиція музею поділена на чотири блоки, вони символізують періоди розвитку компанії "АТБ". З 2018 року АТБ у кожному місті починають не лише виглядати по-іншому, а й з'являються нові послуги.
"З'явився відділ свіжої випічки, точки видачі кави, морозиво, вичавлені соки. Людям подобається новий формат, тому що це нові магазини, більш комфортні, з додатковими сервісами, ширшими проходами, що створюють додаткові зручності для покупців", - розповіла заступниця гендиректорки ТОВ "АТБ-маркет" Ірина Рум'янцева.
У деяких магазинах мережі з'явилась також послуга "скануй-купуй". Тепер покупці можуть навіть не користуватися касами. Адже відсканувати товар та розплатитися можна самостійно. А на виході достатньо лише показати чек.
У деяких магазинах мережі з'явилась також послуга "скануй-купуй". Тепер покупці можуть навіть не користуватися касами. Адже відсканувати товар та розплатитися можна самостійно. А на виході достатньо лише показати чек.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+29
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.08
- Актуальне
- Важливе
2021, п'ятниця
30 липня
19:23
Ми не дозволимо нікому маніпулювати тарифами, - Данілов назвав десять осіб монополістів в енергетиці
18:01
Населення платитиме на 50-60% за комунальні послуги більше в період опалювального сезону, - Пендзин
16:05
Розстріл Майдану: ОАСК поновив на посаді ексберкутівця, якого передавали окупантам в рамках обміну
15:40
Пожежі в Туреччині: четверо загиблих, близько 140 постраждалих, туристів просять не їхати в райони, де горить ліс
15:06
В аеропорту "Херсон" затримали українця, який сприяв проведенню окупантами в Криму призову до армії РФ