Компанія АТБ відкрила музей своєї історії

Відкривати АТБ в Україні почали у 1993 році. Перші такі магазини мали назви " Калина", "Тополя" та "Клен". Тоді починалось все з невеликого маркету площею 80 квадратних метрів. А зараз це тисячна корпорація, яку знають чи не в кожному містечку країни, і навіть за її межами.

До дня працівників торгівлі мережа АТБ зібрала всі свої спогади в одному приміщенні та створила музей. У ньому - ціла історія від заснування першого магазину до ребрендингу сучасних супермаркетів.

"Ми де-факто конкуруємо самі з собою, ми хочемо бути кращими, ніж були вчора. І так роблять усі співробітники нашої компанії: починаючи з власників, закінчуючи персоналом магазинів мережі. Ми приділяємо увагу розвитку корпоративної культури та самі постійно вчимося", - каже генеральна директорка ТОВ "АТБ-маркет" Наталія Шаповалова.



Експозиція музею поділена на чотири блоки, вони символізують періоди розвитку компанії "АТБ". З 2018 року АТБ у кожному місті починають не лише виглядати по-іншому, а й з'являються нові послуги.