Компанія Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту ще 53 супутники Starlink. Запуск транслюватимуть онлайн

Про це повідомляється на офіційному сайті SpaceX.

Супутники Starlink запускатимуть зі стартового комплексу SLC-40 на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Початок заплановано на 14:19 за київським часом.

Пряма веб-трансляція цієї місії розпочнеться приблизно за 15 хвилин до старту.

Нагадаємо, супутники Starlink є першими з планованих 12 тисяч космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.

До орбіти супутники доставить ракета Falcon 9, яка потім приземлиться на плаваючій платформі в Атлантичному океані.