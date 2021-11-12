Компанія Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту ще 53 супутники Starlink. Запуск транслюватимуть онлайн
Американська компанія Ілона Маска SpaceX 13 листопада виведе на земну орбіту 53 супутники Starlink
Про це повідомляється на офіційному сайті SpaceX.
Супутники Starlink запускатимуть зі стартового комплексу SLC-40 на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Початок заплановано на 14:19 за київським часом.
Пряма веб-трансляція цієї місії розпочнеться приблизно за 15 хвилин до старту.
До орбіти супутники доставить ракета Falcon 9, яка потім приземлиться на плаваючій платформі в Атлантичному океані.
- Нагадаємо, супутники Starlink є першими з планованих 12 тисяч космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.
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