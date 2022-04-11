Компания "Российские железные дороги" допустила дефолт через неспроможність заплатити по євробондах

Про це повідомляє Bloomberg.



За даними Комітету з визначення кредитних деривативів, кредит вважають невиплачений через те що купон, який треба було виплатити 14 березня, не надійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду.



Це рішення може стати прецедентом для російського уряду та місцевих компаній. З початку війни в Україні західні банки та інші фінансові посередники блокували виплати облігацій, фактично виключаючи російських позичальників із світової фінансової системи.



Видання повідомляє, що російська залізниця намагалася виплатити купон облігацій минулого місяця, але не змогла дійти до власників через "зобов’язання щодо дотримання законодавства та нормативно-правових актів у кореспондентській банківській мережі".



Міністерство фінансів Росії звинуватило США та інших у спробах змусити їх до дефолту. Це може стати першим, за більш ніж сторіччя, міжнародним боргом країни. Минулого тижня країна була змушена виплатити дводоларові облігації рублями, щоб не відставати від своїх боргових зобов’язань.

Нагадаємо, 10 квітня у Bloomberg назвали дефолт Росії неминучим.