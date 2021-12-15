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Компанія Xiaomi представила нові телевізори з підвищеною якістю картинки
Компанія Xiaomi презентувала нові телевізори Redmi Smart TV X 2022, дисплеї яких характеризуються підвищеною до 120 Гц частотою оновлення. Завдяки цьому зображення на екрані стало ще чіткішим. У телевізорах останніх поколінь використовуються різні функції, що дозволяють підвищити якість зображення. Розглянемо види пропонованих технологій та їх характеристики
Функції покращення зображення
Сучасні телевізори пропонують картинку з хорошими показниками яскравості та контрастності. Такі можливості забезпечує використання таких технологій:
- HDR. Розширений динамічний діапазон, що характеризується високою піковою яскравістю. Внаслідок цього з'являється різноманітність відтінків червоного, зеленого, синього, а також їх усіляких комбінацій. Всі телевізори, що використовують технологію HDR, отримують розширене колірне охоплення та контрастне зображення.
- OLED. Метод формування зображення заснований на застосуванні мерехтіння органічних світлодіодів різноманітних кольорів при подачі на них напруги, що управляє. До позитивних сторін технології відносяться високі значення контрастності та яскравості, а також малі енерговитрати. Екрани, що використовують технологію OLED, на 3-5 см тонші за аналоги. Завдяки великим кутам огляду можна випускати телевізори вигнутої форми.
- Upscaling. Масштабування зображення, що допомагає збільшити деталізацію вмісту. Завдяки апскейлінгу нейромережа не тільки розтягує картинку, а й домальовує пікселі, що бракує, згладжує нерівності, прибирає розмитість рухомих предметів. Виробники телевізорів використовують оптимізацію алгоритмів масштабування для різних видів контенту: кіно, спорт, ігор. Це допомагає отримати найбільш якісне зображення під час перегляду.
- Цифрове шумозаглушення. Покращує якість відеозображення, що передається. Видаляє шуми у вигляді «снігу», розмитості та сітки. Особливо це помічається під час передачі цифрового сигналу. У телевізорах використовують кілька методів придушення шумів.
- Динамічна контрастність. Технологія, що забезпечує телевізору можливість показувати найсвітліші та темніші деталі картинки. Залежно від зображення, пристрій автоматично вибирає потрібний рівень контрастності.
- Local Dimming. Локальне затемнення, яке дозволяє бачити чорний колір більш насиченим, покращуючи якість картинки. Ефект забезпечують щільність та функціонал світлодіодів, що дають відтінку достатню глибину.
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