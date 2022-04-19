Комуністи пропонують зробити державним прапором Росії стяг СРСР
Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт, в якому пропонує замінити держаний прапор Росії на стяг СРСР
Відповідний законопроєкт з'явився на сайті системи забезпечення законодавчої діяльності.
У КПРФ вважають, що повернення прапора СРСР буде "сприяти патріотичному вихованню громадян, дозволить вільно і відкрито виражати почуття гордості за свою країну".
Також комуністи стверджують, що червоний колір історично використовувався на прапорах російських князів і царів, а триколор - це всього лише "подарунок від голландців".
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