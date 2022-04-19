Комуністи пропонують зробити державним прапором Росії стяг СРСР

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті системи забезпечення законодавчої діяльності.

У КПРФ вважають, що повернення прапора СРСР буде "сприяти патріотичному вихованню громадян, дозволить вільно і відкрито виражати почуття гордості за свою країну".

Також комуністи стверджують, що червоний колір історично використовувався на прапорах російських князів і царів, а триколор - це всього лише "подарунок від голландців".