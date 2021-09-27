Комуністи виграли місцеві вибори у другому найбільшому місті Австрії

Про це повідомляє AP.

За попередніми результатами, за Компартію проголосували 28,9% виборців, тоді як за їх найближчих конкурентів правоцентристську Австрійську народну партію — 25,7%.

Мер Граца Зігфрід Нагль оголосив про відставку після 18 років на цій посаді.

Третє місце на виборах посіли "Зелені", набравши 16,7% голосів виборців.