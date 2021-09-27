Комуністи виграли місцеві вибори у другому найбільшому місті Австрії
На місцевих виборах у другому найбільшому місті Австрії Граці перемогла Комуністична партія
Про це повідомляє AP.За попередніми результатами, за Компартію проголосували 28,9% виборців, тоді як за їх найближчих конкурентів правоцентристську Австрійську народну партію — 25,7%.
Мер Граца Зігфрід Нагль оголосив про відставку після 18 років на цій посаді.
Третє місце на виборах посіли "Зелені", набравши 16,7% голосів виборців.
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