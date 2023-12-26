Конференція UAFIN.TECH: щр прогнозували фінансисти на 2024 рік

Еспресо виступив інформаційний партнером конференції.

Про ідеальні умови роботи цифрового банкінгу розповів голова правління «Української асоціації фінтех та інноваційних компаній» Ростислав Дюк, підкресливши зміни зміни, які відбулися за останні 5 років.

"Ми робили оцінку фінтех-к сектору і навіть у війнупід час повномасштабної війни він коштував понад мільярд доларів США, хоча 5 років тому це було всього 50 мільйонів доларів. Не зважаючи на всі події, сектор зростає. І це означає, що цінність, яку він дає споживачам, є великою. Викликом у 2024 році, крім кібербезпеки, є штучний інтелект, який увірвався в усі сектори економіки. Банки активно залучають ШІ в свою діяльність, тому трендом наступного року буде грань проникнення штучного інтелекту в роботу фінансового сектору", — зазначив Ростислав Дюк.

Український банкінг готується до майбутнього

Під час панельної дискусії Future of Ukraine учасники обговорили виклики, які чекають Україну в процесі європейської інтеграції. Серед актуальних тем зазначили: повернення мільйонів українців з ЄС, роль фінтехку в цьому процесі та інтеграція військових ветеранів у фінансовий сектор. Спікерами панелі були Шевкі Аджунер, Юлія Вітка, Сергій Позняк, Вікторія Страхова, Наталя Буткова-Вітвіцька.

"Нам потрібно розвивати інструменти альтернативного фінансування, такі як факторинг, лізинг тощо. Я закликаю підтягнути не банківську систему, а страхові продукти, впроваджувати ті директиви, що стосуються фінтехку та процесів, які стосуються торгових операцій і диджиталізації", — заявила заступниця керівника проєкту USAID "Реформування фінансового сектору" Юлія Вітка.

Учасник панелі Сергій Позняк, голова громадської організації "Асоціація підприємців-ветеранів АТО", наголосив на важливості створення фінтехк- рішень для ветеранських компаній. Він зауважив, що забезпечення безпеки даних, обміну інформації та стабільності зв’язку є основою ведення ветеранського бізнесу.

"Ми матимемо понад 2,5 мільйонів учасників бойових дій, серед яких є підприємці. Фінансова система в розрізі інтеграції ЄС повинна реагувати на таку значну кількісну категорію людей, що мають специфічний фінансово-майновий стан. Вони потребують підтримки і спеціальних програм фінансування, як ветеранського бізнесу, так і фізичних осіб. Створення спеціальних фінансових програм для ветеранів допоможе відновити успішні бізнеси, які будуть піднімати економіку країни", — наголосив Сергій Позняк.

Конференція традиційно збирає ключових експертів фінансового і технологічного секторів для обговорення цікавих інсайтів, важливих стратегій, обміну досвідом та цінного нетворкінгу.

Валерій Новіков, директор із розвитку комерції Mastercard в Україні, під час доповіді "Фінтех-сервіси в ритейлі", ознайомив учасників з актуальною статистикою cashless-розрахунків: 84% українців мають банківський рахунок, а 9 з 10 операцій з платіжними картками є безготівковими та понад 60% усіх оплат картками Mastercard у фізичному ритейлі в Україні — NFC-оплати.

"Україна є передовою країною з точки зору впровадження платіжних технологій та різноманітних цифрових сервісів, і деякі з них стали особливо актуальними під час війни. До прикладу, сервіс "Готівка на касі", що дозволяє зняти готівку з карткового рахунку на касі торгової точки при безготівковій оплаті, дозволив забезпечити українцям безперешкодний доступ до коштів на рахунках. Крім цього, наразі ми активно працюємо над дзеркальним сервісом – "Готівка на картку", що дозволяє поповнити картку на касах торгових точок. Так, завдяки інтеграції сервісу із застосунком “Дія”, нам вдалося збільшити ліміт разового поповнення картки удесятеро — з 5 000 грн до 50 000 грн. Такий підхід співпраці фінансових гравців з різними учасниками ринку дозволяє розширювати платіжні можливості користувачів", — зазначив Валерій Новіков.

БАНКІНГ 2.0: Зміни, які вже прийшли

Дискусійна панель Future of Banking була присвячена актуальним трендам банкінгу, технологіям майбутнього, а також змінам споживчих настроїв та очікувань. Спікери проаналізували переваги фінтеху над традиційними банківськими послугами, які ведуть у майбутнє, обговорили перспективи фінтеху і банкінгу, ключові тенденції, орієнтовані на споживача, та еволюцію ролі фінтеху у зміні банківської екосистеми.

"Я бачу майбутнє, коли банки та інфраструктура будуть контролюватися централізованими органами, матимуть централізовану політичну структуру та регулювання. Мені здається, буде два глобальні тренди. По-перше, це штучний інтелект, який буде більше фокусуватися на кібербезпеці та передачі даних. Ще один тренд — це фізична інфраструктура. Після масштабної імплементації блокчейну та ШІ ми бачимо необхідність супутникової комунікації. Саме тому це буде два основні тренди на наступний 2024 рік. Найближчим майбутнім банкам потрібно токенізувати свої проєкти та пасиви, адаптувати цифрові активи з технологічними складовими", — пояснив Co-founder & CEO Elevandi Japan Такеші Кіто, який був присутнім на конференції онлайн з Японії.

Транзакції за 5 секунд: Чи зникнуть фізичні платіжні картки?

Яким буде майбутнє платіжних систем, чи вимруть традиційні платіжні картки, інновації у сфері транзакцій та які технології змінюють галузь, про все це говорили учасники дискусійної панелі Future of Payments. Експерти відзначили важливість стабільного зв’язку для платіжних сервісів і проведення транзакцій. Поговорили про технологію штучного інтелекту в процесах фінансового сектору, нові технології, такі як відкритий банкінг й миттєві платежі, анонсовані НБУ.

"Сьогодні близько 96% оплат картками Mastercard у фізичному ритейлі безконтактні, при цьому понад 60% з них — це NFC-оплати цифровими картками за допомогою смартфонів та інших платіжних гаджетів. Це свідчить про високий рівень інноваційності та відкритості українців до диджитал-технологій. Це підтверджує і той факт, що Україна посідає місце в п’ятірці країн-лідерів за обсягами NFC-оплат з картками Mastercard разом з Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США. Цей тренд на цифровізацію лише посилюватиметься, а разом із ним і подальша токенізація сервісів, розвиток електронної комерції та впровадження таких технологій як Click to Pay – універсальний цифровий гаманець для зручних оплат в онлайні", — наголосив Юрій Батхін, віцепрезидент, Customer Solutions, Mastercard в Україні та Молдові.

Цьогорічна конференція UAFIN.TECH: reImagine the Futureʼ2023 організована за підтримки генерального партнера компанії Mastercard та проєкту USAID "Реформування фінансового сектору", а також за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у співпраці з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF).