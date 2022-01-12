Конопляні сполуки можуть блокувати потрапляння коронавірусу в людські клітини, - науковці
Учені з Орегонського державного університету США з'ясували, що сполуки коноплі здатні захищати людські клітини від коронавірусу
Про це пише SciTech Daily.
Згідно з дослідженням американських науковців, опублікованим 10 січня в журналі Journal of Natural Products, конопляні сполуки з'єднуються з шипоподібним білком коронавірусу та запобігають його поширенню в організмі.
Очільник дослідження Річард ван Брімен зауважив, що конопляє слугує джерелом клітковини, а багато її сполук додають до продуктів харчування, харчових добавок, косметики й лосьйонів для тіла.
Науковці виявили, що деякі канабіоїдні сполуки запобігають поширенню коронавірусу в організмі, з'єднуючись із шипоподібним білком, за допомогою якого вірус і потрапляє в людські клітини.
За словами Річарда ван Брімена, канабіоїдні кислоти є у складі коноплі та багатьох її естрактах. Він також наголосив, що ці речовини не є психоактивними, а також безпечні для людини.
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