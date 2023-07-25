Коноплянка перейшов до румунського клубу
Український футболіст Євген Коноплянка перейшов до румунського клубу ЧФР "Клуж"
Про це повідомляє ЧФР "Клуж" в Instagram.
Коноплянка перейшов до румунського клубу на правах вільного агента. У минулому сезоні 33-рцчний українець грав за польську "Краковію", яка відмовилася продовжувати з ним контракт.
Загалом за півтора сезону Коноплянка зіграв за "Краковію" 38 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
Хто такий Євген Коноплянка
Коноплянка з 2008 по 2015 рік виступав за "Дніпро" та разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Також грав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке". У 2019 - 2022 роках був гравцем "Шахтаря"
На рахунку Коноплянки 87 матчів і 21 гол за збірну України.
Що відомо про ЧФР "Клуж"
Клуб з міста Клуж-Напока є восьмиразовим чемпіоном Румунії. Минулий сезон команда завершила у національній першості на третій позиції та зіграє у кваліфікації Лізі конференцій. Головним тренером ЧФР "Клуж" є колишній гравець англійського "Челсі" Дан Петреску.
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