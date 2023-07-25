Про це повідомляє ЧФР "Клуж" в Instagram.

Коноплянка перейшов до румунського клубу на правах вільного агента. У минулому сезоні 33-рцчний українець грав за польську "Краковію", яка відмовилася продовжувати з ним контракт.

Загалом за півтора сезону Коноплянка зіграв за "Краковію" 38 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Хто такий Євген Коноплянка

Коноплянка з 2008 по 2015 рік виступав за "Дніпро" та разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Також грав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке". У 2019 - 2022 роках був гравцем "Шахтаря"

На рахунку Коноплянки 87 матчів і 21 гол за збірну України.

Що відомо про ЧФР "Клуж"

Клуб з міста Клуж-Напока є восьмиразовим чемпіоном Румунії. Минулий сезон команда завершила у національній першості на третій позиції та зіграє у кваліфікації Лізі конференцій. Головним тренером ЧФР "Клуж" є колишній гравець англійського "Челсі" Дан Петреску.