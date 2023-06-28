Коригував обстріли РФ по прикордонню Сумщини: СБУ затримала колишнього "регіонала"
Служба безпеки України затримала колишнього представника забороненої в Україні "Партії регіонів", який передавав росіянам розвідінформацію про місця дислокації Сил оборони у прикордонних районах Сумської області
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, зловмисником виявився житель обласного центру, колишній місцевий функціонер забороненої в Україні "Партії регіонів". Його завербував співробітник прикордонного підрозділу ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.
"У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав від ФСБ завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в "режим очікування", - йдеться у повідомленні.
Після 24 лютого 2022 року на чоловіка вийшов куратор з ФСБ, щоб отримати розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Ця інформація була потрібна ворогу для коригування обстрілів українських військ, у тому числі з реактивних систем залпового вогню "Град".
Зрадника затримали під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби. Під час обшуків у нього виявили російський паспорт і трудову книжку, партійний квиток "Партії регіонів", прокремлівську символіку, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з російською спецслужбою.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
- 26 червня СБУ повідомила про затримання інформатора РФ, який шпигував за обороною Південноукраїнської АЕС. Це вже другий такий інформатор, затриманий цього року.
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