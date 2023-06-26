Про це інформує СБУ.

Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився житель міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року.

"Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів", - пише пресслужба.

Російські "наставники" давали гроші за виконання вказівок. За попередніми даними, фігурант отримав майже 9 тисяч грн.

Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ затримали злочинця під час спроби передати координати й фотографії одного з військових об’єктів.

Фігуранту повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою.