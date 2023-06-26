СБУ затримала другого інформатора РФ, який шпигував за обороною Південноукраїнської АЕС
Служба безпеки України викрила вже двох російських агентів, які розвідували оборону Південноукраїнської АЕС, цього року
Про це інформує СБУ.
Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився житель міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року.
"Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів", - пише пресслужба.
Російські "наставники" давали гроші за виконання вказівок. За попередніми даними, фігурант отримав майже 9 тисяч грн.
Фото: Служба безпеки України
Співробітники СБУ затримали злочинця під час спроби передати координати й фотографії одного з військових об’єктів.
Фігуранту повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
- Нагадаємо, у ніч на 19 грудня 2022 року російський дрон-камікадзе пролетів поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС. Енергоатом звертається до Міжнародного агентства з атомної енергії.
- 16 січня на Південноукраїнську АЕС у Миколаївську область прибули з моніторинговою місією представники Міжнародного агентства з атомної енергії.
- Також під час ракетної атаки 18 лютого дві російських крилатих ракети пролетіли небезпечно близько над територією Південноукраїнської АЕС.
- 10 квітня СБУ теж затримала російського інформатора, який збирав дані про Південноукраїнську атомну електростанцію.
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