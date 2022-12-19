Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

"Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "Шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ворожий безпілотник пролетів у близькості до ядерної установки.

Відомство заявило, що це абсолютно неприпустиме порушення ядерної, радіаційної безпеки та звертається до Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу", - наголошують в Енергоатомі.

Від 7 по 9 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії перевіряло Південноукраїнську АЕС на незаявлений ядерний матеріал.

23 листопада енергоблоки Південноукраїнської (Миколаївська область) та Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми через обстріли по країні.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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