Уночі у близькості до ядерної установки Південноукраїнської АЕС зафіксували російський дрон: Енергоатом звертається до МАГАТЕ
У ніч на 19 грудня російський дрон-камікадзе пролетів поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС. Енергоатом звертається до Міжнародного агентства з атомної енергії
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "Шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ворожий безпілотник пролетів у близькості до ядерної установки.
Відомство заявило, що це абсолютно неприпустиме порушення ядерної, радіаційної безпеки та звертається до Міжнародного агентства з атомної енергії.
"Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу", - наголошують в Енергоатомі.
- Від 7 по 9 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії перевіряло Південноукраїнську АЕС на незаявлений ядерний матеріал.
- 23 листопада енергоблоки Південноукраїнської (Миколаївська область) та Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми через обстріли по країні.
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