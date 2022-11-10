МАГАТЕ перевірило Південноукраїнську АЕС
Від 7 по 9 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії перевіряло Південноукраїнську АЕС на незаявлений ядерний матеріал
Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання.
У межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї Міжнародне агентство з атомної енергії за участі інспектора Держатомрегулювання перевірило Південноукраїнську АЕС. Йшлося про виявлення незаявленого ядерного матеріалу. Під час перевірки, що тривала від 7 по 9 листопада, такого матеріалу - як і ознак незадекларованої ядерної діяльності - не виявили.
У підгрунті таких перевірок є фейкові заяви Росії про "брудні бомби"
- 3 листопада МАГАТЕ провело чергову ротацію інспекторів на окупованій ЗАЕС.
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