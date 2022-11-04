МАГАТЕ провело чергову ротацію інспекторів на окупованій ЗАЕС

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Фахівці замінили чотирьох колег, які працювали на майданчику протягом чотирьох тижнів. Нова команда стане третьою на ЗАЕС за останні два місяці.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Їхня присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій", - зазначив Гроссі.

Він подякував колегам "за їхню рішучість і сміливість у виконанні важливих заходів безпеки та гарантій на ЗАЕС".

Нагадаємо, перша місія МАГАТЕ прибула на Запоріжжя 31 серпня.

Також напередодні МАГАТЕ розповсюдило звіт, у якому повністю спростувало фантазії Росії щодо "брудної бомби" в Україні.

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