Про це інформує Служба безпеки України.

Повідомляється, зловмисником виявився житель Южноукраїнська, якого спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці у лютому 2023 року, після публікації прокремлівських дописів у телеграм-каналах.

Він збирав розвіддані про перебування та чисельність підрозділів ЗСУ, які охороняють Південноукраїнську АЕС.

"Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах", - пише пресслужба.

Чоловік отримував гроші за виконання завдань. Він одержав від агресора на картку 2 тис. гривень.

Фігуранта затримали зловмисника під час фотографування об’єкта критичної інфраструктури.

У телефоні виявили докази. Зловмиснику повідомили про підозру, йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.