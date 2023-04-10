Збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС: на Миколаївщині затримали російського інформатора
СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані про Південноукраїнську атомну електростанцію
Про це інформує Служба безпеки України.
Повідомляється, зловмисником виявився житель Южноукраїнська, якого спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці у лютому 2023 року, після публікації прокремлівських дописів у телеграм-каналах.
Він збирав розвіддані про перебування та чисельність підрозділів ЗСУ, які охороняють Південноукраїнську АЕС.
"Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах", - пише пресслужба.
Чоловік отримував гроші за виконання завдань. Він одержав від агресора на картку 2 тис. гривень.
Фігуранта затримали зловмисника під час фотографування об’єкта критичної інфраструктури.
У телефоні виявили докази. Зловмиснику повідомили про підозру, йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.
- Нагадаємо, у ніч на 19 грудня 2022 року російський дрон-камікадзе пролетів поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС. Енергоатом звертається до Міжнародного агентства з атомної енергії.
- 16 січня на Південноукраїнську АЕС у Миколаївську область прибули з моніторинговою місією представники Міжнародного агентства з атомної енергії.
- Також під час ракетної атаки 18 лютого дві російських крилатих ракети пролетіли небезпечно близько над територією Південноукраїнської АЕС.
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