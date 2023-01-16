Представники МАГАТЕ прибули на Південноукраїнську АЕС

Про це повідомляє Укрінформ.

Передбачається, що експети МАГАТЕ перебуватимуть на станції до завершення бойових дій в Україні.

"Враховуючи усі ризики та поточну ситуацію, ми прийшли до висновку, що нам необхідно посилити присутність агентства на українських АЕС. Почали ми із Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Україні. Тепер - розширюємо цю місію на всі атомні станції. Це лише перший крок. Ми будемо продовжувати свою діяльність у цьому напрямку", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

На Південноукраїнській АЕС у межах місії перебуватимуть двоє представників МАГАТЕ, які проводитимуть моніторинг ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку і консультації українським фахівцям та фіксуватимуть усі позаштатні ситуації для подальшої доповіді.

Раніше у Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом МАГАТЕ розгорне моніторингові місії на всіх українських АЕС.

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