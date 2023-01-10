Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" повідомив в.о. голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Він розповів, що Україна запропонувала МАГАТЕ влаштувати постійні моніторингові місії на діючих українських атомних електростанціях, а також на Чорнобильській АЕС, яка перебуває на етапі зняття з експлуатації.

"Головна мета цих місій – моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки на ядерних установках в умовах війни. Перебуваючи постійно на українських АЕС, представники МАГАТЕ зможуть стати свідками того, що відбувається, в режимі реального часу. Наприклад, як впливають на безпеку ядерних установок цілеспрямовані ракетні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Нагадаю, що 23 листопада внаслідок ракетної атаки всі енергоблоки українських АЕС були відключені – спрацював аварійний захист", – зазначив Олег Коріков.

Він додав, що МАГАТЕ погодилося із пропозицією української сторони, тож найближчим часом постійні моніторингові місії агентства розгорнуть на всіх українських АЕС.

Олег Коріков також розповів, що рашисти перетворили Запорізьку АЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити там "експлуатаційну організацію"

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