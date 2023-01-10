Про це інформує в Медіацентрі в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"Станом на сьогодні ЗАЕС перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Це все відбувається внаслідок окупації ЗАЕС рашистськими загарбниками. Всі 6 енергоблоків перебувають в зупиненому стані. Але Запорізька АЕС отримує електрику з енергосистеми України. Електроенергія потрібна для того, щоб працювали системи безпеки, у тому числі ті, які забезпечують залишкові відведення тепла від ядерного палива", - каже Коріков.

Очільник Держатомрегулювання розповів, що рашисти фактично перетворили Запорізьку АЕС у військову та ремонтну базу, де лагодять техніки: "Ці дії є абсолютно неприйнятними".

Також наразі російські окупанти намагаються призначити фейкову експлуатаційну організацію, яку не визнано жодною країною.

Рашисти продовжують спроби під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми.

"Чи можливо приєднати Запорізьку АЕС до енергосистеми Росії? Ми вже бачили ці спроби, вони невдалі та завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальші намагання окупантів фактично вкрасти Запорізьку АЕС і електрику, яку вона може виробляти, також ні до чого не призведуть. До того ж міжнародні організації - МАГАТЕ та ООН - у своїх резолюціях неодноразово констатують, що Запорізька АЕС - це українська власність, і електрика, яку вона виробляє і може виробляти, також українська", - додав Коріков.

Нагадаємо, окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.

23 грудня 2022 року очільник МАГАТЕ провів у Москві черговий раунд перемовин щодо демілітаризації ЗАЕС.

26 грудня 2022 року голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатому.

27 грудня 2022 року міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію".

Внаслідок пошкоджень від обстрілів ввечері 29 грудня 2022 року була відключена резервна лінія живлення Запорізької АЕС.

Станом на 4 січня російські загарбники продовжують звозити свій персонал на Запорізьку атомну електростанцію.

7 січня за даними Генштабу ЗСУ, близько 3 тис. працівників ЗАЕС отримали "російські паспорти" через тиск загарбників.

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