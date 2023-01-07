Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 7 січня.

Зазначається, що в Енергодарі, Запорізька область, окупанти примусили близько 3 тис. працівників ЗАЕС отримати "паспорти РФ".

Тиск росіян на місцеве населення окупованих територій триває: в Енергодарі загарбники вивели з обігу гривню, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна. Також ворог захоплює житлові приміщення, які покинули вимушені переселенці.

В Бєлгородській області триває набір до територіальної оборони:

"Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби", - мовиться в тексті пресслужби Генштабу.

Авіація ЗСУ завдала удару по району зосередження військ РФ

Упродовж 6 січня українська авіація ударила по району зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників, а також 2 складів пально-мастильних матеріалів.

За добу 6 січня ЗСУ відбили атаки поблизу 14 населених пунктів

Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Росіяни, своєю чергою, 6 січня завдали по Україні ракетний удар та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зазначається, що окупанти зосереджують основні зусилля є на спробах повного захоплення Донеччини в межах адміністративного кордону. Також вони ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Ситуація за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін. Фахівці не виявили ознаки формування наступальних угруповань противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти гатили по районах населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському росіяни обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під вогнем опинилися райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Яковлівка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ураження зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Кам’янка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Велику Новосілку, Вугледар та Парасковіївку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від дій окупантів постраждали райони 23 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку росіяни не припиняють обстрілювати райони населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська не припиняли вести вогонь, незважаючи на оголошене ними "різдвяне перемир'я".

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