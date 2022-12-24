Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ, поширеному у п’ятницю, 23 грудня.

"Дипломатичні зусилля щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС просуваються вперед з метою узгодження та реалізації найближчим часом цього вкрай необхідного заходу", – заявив Гроссі після переговорів з генеральним директором державної корпорації Росатом Олексієм Ліхачовим.

Зазначається, що раніше Гроссі обговорював цю ідею з українськими високопосадовцями в Києві.

Консультації з обома сторонами щодо припинення обстрілів зони довкола станції будуть продовжені найближчим часом, ідеться в повідомленні.

Багатогодинна зустріч у Москві, яка відбулася в четвер, стала "черговим раундом необхідних дискусій щодо створення захищеної зони для Запорізької АЕС", сказав Гроссі.

"Дуже важливо, щоб ця зона була зосереджена на запобіганні ядерній аварії. Я продовжую докладати зусиль для досягнення цієї мети з відчуттям надзвичайної терміновості", – додав він.

Крім того, МАГАТЕ готується до розгортання груп експертів на постійній основі на чотирьох інших ядерних об'єктах України – Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС, а також на ЧАЕС, про що минулого тижня домовилися прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Рафаель Гроссі. Мета цих місій – надання технічної допомоги для підтримання безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту чи аварії.

У МАГАТЕ нагадують, що 16 грудня Україна зазнала значних обстрілів з боку Росії. Це призвело до зниження потужності Хмельницької та Рівненської АЕС, а також відключення від електромережі Південноукраїнської АЕС. Зараз на цих трьох АЕС працюють усі дев'ять енергоблоків.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі висловив сподівання досягти угоди з Росією та Україною про створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС до кінця року.

Про поїздку у Москву для переговорів щодо ЗАЕС стало відомо 21 грудня.

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