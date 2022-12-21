Гроссі відвідає Москву для переговорів щодо безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поїде на перемовини до Москви, там планують обговорити створення безпекової зони навколо окупованої Запорізької АЕС
Про це повідомляє російське ЗМІ РИА-Новости.
ЗМІ стверджує, що Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Москву.
Як повідомив РИА-Новости російський постпред у Відні, там Гроссі консультуватиметься із представниками міністерства закордонних справ Росії, росгвардії, Росатому та Ростехнагляду. Буде обговорено створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
- Нагадаємо, 2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.
- 6 грудня в Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.
- 7 грудня російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.
- 13 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що є домовленість про виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС.
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