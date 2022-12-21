Про це повідомляє російське ЗМІ РИА-Новости.

ЗМІ стверджує, що Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Москву.

Як повідомив РИА-Новости російський постпред у Відні, там Гроссі консультуватиметься із представниками міністерства закордонних справ Росії, росгвардії, Росатому та Ростехнагляду. Буде обговорено створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.

6 грудня в Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

7 грудня російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.

13 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що є домовленість про виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС.

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