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Війна з Росією: хроніка
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Гроссі відвідає Москву для переговорів щодо безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС

21 грудня, 2022 середа
13:38
війна з Росією Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поїде на перемовини до Москви, там планують обговорити створення безпекової зони навколо окупованої Запорізької АЕС

Про це повідомляє російське ЗМІ РИА-Новости.

ЗМІ стверджує, що Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Москву.

Як повідомив РИА-Новости російський постпред у Відні, там Гроссі консультуватиметься із представниками міністерства закордонних справ Росії, росгвардії, Росатому та Ростехнагляду. Буде обговорено створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

  • Нагадаємо, 2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.
  • 6 грудня в Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.
  • 7 грудня російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.
  • 13 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що є домовленість про виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС.

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Економіка
Запоріжжя
Енергія
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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