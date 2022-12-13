Про це повідомляє Reuters.

Наразі у Франції триває міжнародно конференція, під час якої обговорюють можливість надання термінової допомоги Україні, чию інфраструктуру атакують росіяни по всій країні. Під час цієї конференції Макрон заявив, що наразі тривають переговори щодо домовленості стосовно виходу важкого озброєння з території ЗАЕС.

"Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета - захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними", - наголосив Макрон.

13 грудня стало відомо, що міністр енергетики Герман Галущенко та президент французької Enedis Маріанне Леньо домовилися про спільну роботу над розробкою майстер-плану розвитку українських електромереж.