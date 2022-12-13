Французька Enedis розроблятиме майстер-план відновлення українських електромереж

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ми зацікавлені у залученні досвіду та експертизи компанії Enedis для розвитку наших електромереж і удосконалення управління операторами систем розподілу", - цитуються у повідомленні слова Галущенка.

Enedis є найбільшим у Європі французьким державним оператором систем розподілу електроенергії.

За словами українського міністра, державна компанія "Українські розподільчі мережі" (УРМ), яка нещодавно була створена для управління операторами систем передачі, акції яких належать державі, має орієнтуватися на високі управлінські стандарти, інноваційні технології, сучасні принципи діджиталізації та кібербезпеки.

"Для нас важливо, щоб компанія УРМ від самого початку своєї роботи орієнтувалася на високі стандарти управління операторами, впроваджувала інноваційні технології для підвищення якості та надійності електропостачання, застосовувала сучасні принципи діджиталізації, кібербезпеки та орієнтації на кінцевого споживача", - зазначив Галущенко.

Зі свого боку президент Enedis зазначила, що створення майстер-плану для розвитку українських електромереж потребуватиме кількох місяців.

"Французька компанія готова скерувати в Україну своїх експертів для обміну досвідом у сфері управління електромережами, зокрема щодо посилення кіберзахисту, цифровізації процесів і підвищення ефективності передачі електричної енергії за рахунок зменшення втрат, а також у сфері взаємодії зі споживачем", - зазначили в Міненерго.

Крім того, Enedis вже надала три партії обладнання для енергосектора в Україні, зокрема генератори, та планує продовжити надавати допомогу українським енергетикам для виконання ремонтних робіт об'єктів енергосистеми після обстрілу.

Галущенко зустрівся з Леньо під час 2-денного робочого візиту до Франції у складі української делегації на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Галущенко також заявив, що критична ситуація з енергопостачанням після російських обстрілів України потребує посилення міжнародної допомоги.

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