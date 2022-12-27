Про це розповів в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

"У нашому розумінні демілітаризація і в розумінні цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід російських військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та, відповідно, створення периметра довкола, де її не буде. У розумінні росіян нині звучить те, що вони хочуть збройні сили замінити на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – сказав Галущенко.

За його словами, представники Росатому, які незаконно перебувають на цій станції, мають піти з військовими й дати можливість українському персоналу безпечно виконувати свою роботу.

"Ось обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти угоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде добра новина. Але наразі ця риторика, яка йде із Кремля, спрямована в інший бік", – додав міністр енергетики.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

Окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.

14 грудня російські окупанти призначили новим "керівником адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області працівника Росатому.

26 грудня голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатому.

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