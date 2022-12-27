Окупанти на ЗАЕС планують замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію", - Галущенко
Міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію"
Про це розповів в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.
"У нашому розумінні демілітаризація і в розумінні цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід російських військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та, відповідно, створення периметра довкола, де її не буде. У розумінні росіян нині звучить те, що вони хочуть збройні сили замінити на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – сказав Галущенко.
За його словами, представники Росатому, які незаконно перебувають на цій станції, мають піти з військовими й дати можливість українському персоналу безпечно виконувати свою роботу.
"Ось обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти угоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде добра новина. Але наразі ця риторика, яка йде із Кремля, спрямована в інший бік", – додав міністр енергетики.
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