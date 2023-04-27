Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Корисні поради щодо швидкого вивчення технології блокчейн
Новини компаній

Корисні поради щодо швидкого вивчення технології блокчейн

27 квітня, 2023 четвер
11:58
Статті

З кожним роком скептиків ринку криптовалют дедалі менше. Світові фахівці в галузі економіки вважають, що незабаром кожну п'яту фінансову операцію буде здійснено за допомогою блокчейн. Саме тому важливо вивчити її нюанси

Популярність криптовалют досягла такого рівня, що сьогодні багато інвесторів будують плани випуску власної крипти. У цьому курс біткоїна сьогодні залишається еталоном, на який рівняються під час планування інвестицій. Але є й проблеми, пов'язані з вивченням ринку криптовалют. Основна складність – пошук компетентної інформації у мережі для новачків, яка допоможе не лише вивчити технологію блокчейн, а й закласти базу для вдосконалення навичок.

При цьому фахівців із вивчення криптовалют катастрофічно не вистачає. Навіть найуспішніші інвестори часто здійснюють угоди з натхнення або за допомогою власних стратегій, про які не знають у світі. Наша стаття допоможе вам вивчити основні принципи технології, щоб успішно застосовувати їх на практиці.

Звертайтесь за допомогою до фахівців

Оскільки децентралізовані системи та технологія блокчейн все ще знаходяться на початковому рівні розвитку, то знайти аналітичні посібники в мережі практично неможливо. Саме тому розв'язати проблему зможуть фахівці, які на практиці стикалися з різними ситуаціями ринку криптовалют:

 

  • успішні інвестори;

  • дизайнери бізнес-проєктів;

  • маркетологи;

  • розробники смартконтрактів;

  • трейдери.

Звісно, не кожен з нас має необхідні знайомства. На допомогу новачкам прийдуть соціальні мережі, в яких багато фахівців ведуть текстові та відеоблоги із навчанням принципам технології блокчейн. Важливо вибрати кілька джерел, щоб отримати ширший обсяг інформації.

Примітно, що навіть досвідчені програмісти та керівники IT-компаній потребують компетентної інформації про децентралізовані системи. Власники таких компаній останнім часом активно шукають фахівців у галузі блокчейн, яка дозволить не лише вижити в конкурентному середовищі, а й стане рушійною силою для розвитку фірми.

Навіть якщо такому консультанту не знаходиться місця в штаті, його регулярно залучають до навчальних семінарів, які можуть проводитись офлайн або за допомогою відеозв'язку.

Самостійне навчання та пошук нових стратегій

Один з основних законів інвестування на біржі, чи то ринок цінних паперів, чи криптовалюти – перші інвестиції мають стосуватися власних знань. Більшість лідерів цієї галузі є носіями англійської мови, тому інвестор-початківець також повинен підтягнути свої знання іноземної мови.

Вам необхідно не тільки розуміти написані терміни, а й сприймати їх на слух. Досягнення мети базових знань буде недостатньо. Бажано взяти курс спеціалізованої англійської мови, яку ви зможете пройти за пару місяців.

Підпишіться на новини та розсилки тематичних пабліків і каналів на YouTube. Так ви не тільки залишатиметеся в курсі актуальної інформації, але й дізнаєтеся про проведення різних онлайн-конференцій, до яких зможете приєднатися. Перевагою таких конференцій є той факт, що вам не обов'язково бути присутніми в реальному часі. Ви можете переглянути трансляцію в записі або ознайомитися з вичавками з багатогодинних лекцій.

Дуже важливо не зупинятися на досягнутому успіху, а постійно вдосконалюватися у вивченні блокчейну. Так ви зможете розвиватися паралельно до нього, а не бути в постійній гонитві за технологією.

Новини
Економіка
біткоїн
Читайте також:
Марія Захарова
26 квітня, 2023 середа
У МЗС РФ відреагували на розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським
ЗРК Бук-М1
26 квітня, 2023 середа
Носії авіабомб можна знищити, встановивши західні ракети на ЗРК "Бук", - військовий експерт Коваленко
Міг-31К
26 квітня, 2023 середа
У Мурманській області РФ упав винищувач МіГ-31, - росЗМІ
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 квітня
12:32
Ексклюзив
Авдіївка
Зранку в Авдіївці зафіксували ракетні удари й обстріли з танків, - речниця Донецької ОВА
12:31
Херсон
Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, загинув 42-річний чоловік
12:26
підтоплення
В Україні підтоплено 704 господарства й 98 будинків
12:25
Поранений на Антонівському мосту італійський журналіст проігнорував застереження ЗСУ
12:24
Оновлено
На Донеччині росіяни за добу обстріляли будинки, школу, вбили трьох людей, поранили ще чотирьох
12:23
Ексклюзив
Віктор Ягун
На фронті трапився конфлікт між двома приватними військовими структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
12:20
Росіянин визнав убивства українських військовополонених після допитів, - перехоплення СБУ
12:07
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Росіяни мали інформацію про аеродром "Канатове" до повномасштабного вторгнення": журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Червінського
12:05
Україна є найбільш замінованою країною у світі, випереджаючи Афганістан та Сирію, - Globsec
12:02
OPINION
Віктор Бобиренко
Тотеми, політика і ревність
11:38
Адвокат позивача Томас Вальтер розмовляє з журналістами після зачитування вироку під час судового засідання над колишнім охоронцем нацистського концтабору Йозефом Шютцем
Найстарша людина, засуджена за злочини під час Голокосту, померла у віці 102 років
11:37
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що насправді хоче Китай. І хто такий голуб миру між Україною та РФ Лі Хуей
11:32
журналіст
"Був без бронежилета, але мав жилет з написом "Преса": в ІМІ розповіли подробиці загибелі Богдана Бітіка
11:22
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росія вивела в Чорне море 3 ракетоносії, залп "калібрів" може сягнути 24 одиниць
11:17
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
У Кримінальному кодексі Білорусі з'явилася стаття про свідомий перехід на бік противника, - засновник "Білого легіону" Бульба
11:11
Оновлено
камери на дорогах
В Україні відновлять роботу 35 комплексів фіксації автопорушень. Адреси
11:07
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Сі Цзиньпін
Розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським могла стимулювати заява китайського посла про суверенітет пострадянських республік, - експерт-міжнародник Осипенко
11:03
фейк
На Харківщині росіяни намагаються вести фейкове радіомовлення "Слобожанське FM"
10:57
Київ, Дніпро повінь,
Рівень води в Дніпрі біля Києва за добу зріс на 9 см
10:40
Двоє загиблих і 26 зруйнованих об'єктів за добу: РФ обстріляла Запорізьку область
10:32
Чарльз ІІІ
Прямі предки короля Чарльза володіли рабовласницькими плантаціями, - The Guardian
10:31
Ексклюзив
червоний хрест гумдопомога
На окупованих територіях гумдопомога від МКЧХ потрапляє замість полонених до колаборантів, - експолітв'язень Кремля Сущенко
10:28
Передавав дані про розміщення ЗСУ: в деокупованому Лимані затримали ворожого інформатора
10:22
Ексклюзив
Окупанти, ЗАЕС
Близько половини працівників ЗАЕС змушені були отримати російські паспорти, - заступник мера Енергодара
10:10
Російські війська облаштували бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС, - британська розвідка
10:02
OPINION
Орест Сохар
США готують для Путіна гамівну сорочку
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 квітня: гривня зміцнилася щодо долара та євро
09:53
письменниця E. Джин Керролл
Письменниця заявила в суді США, що Дональд Трамп зґвалтував її та брехав, ніби цього не було
09:47
Маріуполь
Від "зубів дракона" до облаштування бліндажів: в Маріуполі окупанти облаштовують укріплення, - Андрющенко
09:46
Instagram
Марк Цукерберг: після запуску Reels на основі штучного інтелекту користувачі проводили на 24% більше часу в Instagram
09:41
Сумщина
Близько 20 приходів за ніч: росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
09:41
Харківщина
РФ обстріляла Липці на Харківщині: є влучання в житлову забудову
09:34
У лісі на півночі Польщі знайшли уламки військового об'єкта, імовірно, ракети "повітря –земля", – ЗМІ
09:27
Оновлено
У Мелітополі спрацювала вибухівка: колаборант з окупаційної поліції помер у лікарні, - мер
09:22
ракета
Гуменюк розповіла про тактику росіян щодо обману української ППО
09:14
Ексклюзив
Герої України. "Мені казали: крейзі мен, – а я пояснював, що з України", – військовослужбовець Роман Кашпур про марафон і війну на протезі 
09:13
діти, війна
Кількість постраждалих дітей унаслідок воєнних дій в Україні збільшилася до 951
09:06
Олексій Резніков
Резніков переконаний, що Україна "доб'є" питання щодо винищувачів для ЗСУ
09:06
Ексклюзив
Авдіївка
Поставив телевізор і Starlink: власник останнього магазину в Авдіївці дав місцевим можливість дивитися українські новини, - начальник МВА Барабаш
09:06
Оновлено
РФ гатила по Миколаєву "калібрами" з Чорного моря: одна людина загинула, 23 поранені, серед них дитина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV