Корнієнко пропонує змінити систему управління Києвом "на ефективну"

Про це передає РБК-Україна.

Очільник партії заявив, що необхідно змінити систему управління Києвом.

"Для нас не має значення прізвище голови КМДА, якщо він буде призначений. Нам важливо змінити систему управління містом на ефективну, яка унеможливить всі ті прояви, про які повідомляють правоохоронні органи", – наголосив Корнієнко.

Нардеп-слуга зазначив, що в місті є законно обрана влада і цього ніхто не збирається оскаржувати.

У свою чергу, Корнієнко вважає, що Києву потрібна і працююча міськадміністрація, яка контролюватиме дії місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Києві правохоронці провели низку обшуків на комунальних підприємствах та департаментах КМДА.

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