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Корнієнко пропонує змінити систему управління Києвом "на ефективну"

23 вересня, 2021 четвер
09:26
Суспільство Олександр Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що обшуки в КМДА не мають політичного підтексту, проте важливо змінити систему управління Києвом

Про це передає РБК-Україна.

Очільник партії заявив, що необхідно змінити систему управління Києвом.

"Для нас не має значення прізвище голови КМДА, якщо він буде призначений. Нам важливо змінити систему управління містом на ефективну, яка унеможливить всі ті прояви, про які повідомляють правоохоронні органи", – наголосив Корнієнко.

Нардеп-слуга зазначив, що в місті є законно обрана влада і цього ніхто не збирається оскаржувати.

У свою чергу, Корнієнко вважає, що Києву потрібна і працююча міськадміністрація, яка контролюватиме дії місцевого самоврядування.

  • Нагадаємо, у Києві правохоронці провели низку обшуків на комунальних підприємствах та департаментах КМДА.

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Віталій Кличко
КМДА
обшуки
Київ
Слуга народу
новини Києва
Олександр Корнієнко
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