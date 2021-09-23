Корнієнко пропонує змінити систему управління Києвом "на ефективну"
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що обшуки в КМДА не мають політичного підтексту, проте важливо змінити систему управління Києвом
Про це передає РБК-Україна.
Очільник партії заявив, що необхідно змінити систему управління Києвом.
"Для нас не має значення прізвище голови КМДА, якщо він буде призначений. Нам важливо змінити систему управління містом на ефективну, яка унеможливить всі ті прояви, про які повідомляють правоохоронні органи", – наголосив Корнієнко.
Нардеп-слуга зазначив, що в місті є законно обрана влада і цього ніхто не збирається оскаржувати.
У свою чергу, Корнієнко вважає, що Києву потрібна і працююча міськадміністрація, яка контролюватиме дії місцевого самоврядування.
- Нагадаємо, у Києві правохоронці провели низку обшуків на комунальних підприємствах та департаментах КМДА.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.55
Купівля 26.55Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31.05Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе