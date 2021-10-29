Коронавірус: Євросоюз залишив Україну в "зеленому списку" для подорожей

Про це йдеться у даних на сайті Європейської Комісії.



Згідно з повідомленням, Рада ЄС оновила перелік країни, спеціальних адміністративних регіонів та територіальних утворень, для яких обмеження на подорожі мають бути скасовані, відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу.



Відтак, з 28 жовтня країни-члени ЄС мають поступово скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для громадян Аргентини, Австралії, Бахрейну, Канади, Чилі, Колумбії, Йорданії, Кувейту, Намібії, Нової Зеландії, Перу, Катару, Руанди, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, України, ОАЕ, Уругваю, Китаю (за умови взаємності).



Зазначається, що обмеження на подорожі також мають поступово скасовуватися для спеціальних адмінрегіонів Китаю: Гонконгу та Макао, а також Тайваню.

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