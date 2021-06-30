Коронавірус в Україні: протягом доби - 633 нових випадків, 40 осіб померли

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Протягом доби 29 червня було зареєстровано 633 нових випадки COVID-19 (в тому числі 31 дитина і 19 медпрацівників), 40 осіб померли, 2294 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється в такий спосіб:

м Київ - 225 випадків;

Вінницька область - 8 випадків;

Волинська область - 15 випадків;

Дніпропетровська область - 11 випадків;

Донецька область - 48 випадків;

Житомирська область - 8 випадків;

Закарпатська область - 9 випадків;

Запорізька область - 16 випадків;

Івано-Франківська область - 5 випадків;

Київська область - 26 випадків;

Кіровоградська область - 1 випадок;

Луганська область - 32 випадки;

Львівська область - 30 випадків;

Миколаївська область - 4 випадки;

Одеська область - 27 випадків;

Полтавська область - 26 випадків;

Рівненська область - 18 випадків;

Сумська область - 21 випадок;

Тернопільська область - 1 випадок;

Харківська область - 34 випадки;

Херсонська область - 12 випадків;

Хмельницька область - 9 випадків;

Черкаська область - 30 випадків;

Чернівецька область - 3 випадки;

Чернігівська область - 14 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганської (32) і Львівської (30) областях", - зазначили в МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.