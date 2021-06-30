Коронавірус в Україні: протягом доби - 633 нових випадків, 40 осіб померли
Станом на ранок 30 червня в Україні зафіксовано 2235096 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, з них 52 340 - летальні, 2166668 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Протягом доби 29 червня було зареєстровано 633 нових випадки COVID-19 (в тому числі 31 дитина і 19 медпрацівників), 40 осіб померли, 2294 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється в такий спосіб:
- м Київ - 225 випадків;
- Вінницька область - 8 випадків;
- Волинська область - 15 випадків;
- Дніпропетровська область - 11 випадків;
- Донецька область - 48 випадків;
- Житомирська область - 8 випадків;
- Закарпатська область - 9 випадків;
- Запорізька область - 16 випадків;
- Івано-Франківська область - 5 випадків;
- Київська область - 26 випадків;
- Кіровоградська область - 1 випадок;
- Луганська область - 32 випадки;
- Львівська область - 30 випадків;
- Миколаївська область - 4 випадки;
- Одеська область - 27 випадків;
- Полтавська область - 26 випадків;
- Рівненська область - 18 випадків;
- Сумська область - 21 випадок;
- Тернопільська область - 1 випадок;
- Харківська область - 34 випадки;
- Херсонська область - 12 випадків;
- Хмельницька область - 9 випадків;
- Черкаська область - 30 випадків;
- Чернівецька область - 3 випадки;
- Чернігівська область - 14 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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