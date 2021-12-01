Коронавірус в Україні: впродовж доби - 11 960 нових заражень, 557 людей померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 30 листопада було зареєстровано ​​11 960 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1 088 дітей та 207 медпрацівників), 26 160 пацієнтів одужали, 557 людей померли.

м. Київ - 1592;

Вінницька область - 608;

Волинська область - 530;

Дніпропетровська область - 419;

Донецька область - 666;

Житомирська область - 214;

Закарпатська область - 409;

Запорізька область - 760;

Івано-Франківська область - 281;

Київська область - 704;

Кіровоградська область - 135;

Луганська область - 229;

Львівська область - 417;

Миколаївська область - 406;

Одеська область - 287;

Полтавська область - 905;

Рівненська область - 485;

Сумська область - 384;

Тернопільська область - 231;

Харківська область - 613;

Херсонська область - 257;

Хмельницька область - 586;

Черкаська область - 557;

Чернівецька область - 152;

Чернігівська область - 133.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.