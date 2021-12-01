Коронавірус в Україні: впродовж доби - 11 960 нових заражень, 557 людей померли
Станом на ранок 1 грудня в Україні зафіксовано 3 450 341 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 86 532 - летальні, 2 972 192 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 30 листопада було зареєстровано 11 960 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1 088 дітей та 207 медпрацівників), 26 160 пацієнтів одужали, 557 людей померли.
- м. Київ - 1592;
- Вінницька область - 608;
- Волинська область - 530;
- Дніпропетровська область - 419;
- Донецька область - 666;
- Житомирська область - 214;
- Закарпатська область - 409;
- Запорізька область - 760;
- Івано-Франківська область - 281;
- Київська область - 704;
- Кіровоградська область - 135;
- Луганська область - 229;
- Львівська область - 417;
- Миколаївська область - 406;
- Одеська область - 287;
- Полтавська область - 905;
- Рівненська область - 485;
- Сумська область - 384;
- Тернопільська область - 231;
- Харківська область - 613;
- Херсонська область - 257;
- Хмельницька область - 586;
- Черкаська область - 557;
- Чернівецька область - 152;
- Чернігівська область - 133.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.05
- Актуальне
- Важливе