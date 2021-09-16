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Коронавірус в Україні: впродовж доби - ​​​​5744 нових випадки, 101 людина померла

16 вересня, 2021 четвер
09:01
Суспільство covid-19

Станом на ранок 16 вересня в Україні зафіксовано 2 331 540 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 651 - летальні, 2 226 629 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 15 вересня було зареєстровано ​​​​5744 нових випадки COVID-19 (в тому числі 629 дітей та 95 медпрацівників), 101 людина померла, 1499 пацієнтів одужали.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 362 випадки;
  • Вінницька область - 185 випадків;
  • Волинська область - 91 випадок;
  • Дніпропетровська область - 415 випадків;
  • Донецька область - 259 випадків; 
  • Житомирська область - 278 випадків;
  • Закарпатська область - 54 випадки;
  • Запорізька область - 239 випадків;
  • Івано-Франківська область - 203 випадки;
  • Київська область - 120 випадків;
  • Кіровоградська область - 40 випадків;
  • Луганська область - 229 випадків;
  • Львівська область - 552 випадки;
  • Миколаївська область - 93 випадки;
  • Одеська область - 347 випадків;
  • Полтавська область - 132 випадки;
  • Рівненська область - 210 випадків;
  • Сумська область - 213 випадків;
  • Тернопільська область - 244 випадки;
  • Харківська область - 498 випадків;
  • Херсонська область - 180 випадків;
  • Хмельницька область - 223 випадки;
  • Черкаська область - 163 випадки;
  • Чернівецька область - 245 випадків;
  • Чернігівська область - 169 випадків.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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