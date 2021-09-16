Коронавірус в Україні: впродовж доби - ​​​​5744 нових випадки, 101 людина померла

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 15 вересня було зареєстровано ​​​​5744 нових випадки COVID-19 (в тому числі 629 дітей та 95 медпрацівників), 101 людина померла, 1499 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 362 випадки;

Вінницька область - 185 випадків;

Волинська область - 91 випадок;

Дніпропетровська область - 415 випадків;

Донецька область - 259 випадків;

Житомирська область - 278 випадків;

Закарпатська область - 54 випадки;

Запорізька область - 239 випадків;

Івано-Франківська область - 203 випадки;

Київська область - 120 випадків;

Кіровоградська область - 40 випадків;

Луганська область - 229 випадків;

Львівська область - 552 випадки;

Миколаївська область - 93 випадки;

Одеська область - 347 випадків;

Полтавська область - 132 випадки;

Рівненська область - 210 випадків;

Сумська область - 213 випадків;

Тернопільська область - 244 випадки;

Харківська область - 498 випадків;

Херсонська область - 180 випадків;

Хмельницька область - 223 випадки;

Черкаська область - 163 випадки;

Чернівецька область - 245 випадків;

Чернігівська область - 169 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.