Коронавірус в Україні: впродовж доби - 5744 нових випадки, 101 людина померла
Станом на ранок 16 вересня в Україні зафіксовано 2 331 540 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 651 - летальні, 2 226 629 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 15 вересня було зареєстровано 5744 нових випадки COVID-19 (в тому числі 629 дітей та 95 медпрацівників), 101 людина померла, 1499 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 362 випадки;
- Вінницька область - 185 випадків;
- Волинська область - 91 випадок;
- Дніпропетровська область - 415 випадків;
- Донецька область - 259 випадків;
- Житомирська область - 278 випадків;
- Закарпатська область - 54 випадки;
- Запорізька область - 239 випадків;
- Івано-Франківська область - 203 випадки;
- Київська область - 120 випадків;
- Кіровоградська область - 40 випадків;
- Луганська область - 229 випадків;
- Львівська область - 552 випадки;
- Миколаївська область - 93 випадки;
- Одеська область - 347 випадків;
- Полтавська область - 132 випадки;
- Рівненська область - 210 випадків;
- Сумська область - 213 випадків;
- Тернопільська область - 244 випадки;
- Харківська область - 498 випадків;
- Херсонська область - 180 випадків;
- Хмельницька область - 223 випадки;
- Черкаська область - 163 випадки;
- Чернівецька область - 245 випадків;
- Чернігівська область - 169 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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