Коронавірус в Україні: впродовж доби - 692 нових заражень, 27 людей померли
Станом на ранок 24 серпня в Україні зафіксовано 2 275 863 випадки COVID-19, з них 53 501 - летальні, 2 201 778 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 23 серпня було зареєстровано 692 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 54 дитини та 4 медпрацівники.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 410 осіб, а летальних випадків – 27. У свою чергу, одужало – 345 осіб.
За добу здійснено 17 236 ПЛР-тестувань та 3 802 ІФА-тестування. А досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 зробили 14 820 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 275 863 особи;
- одужало – 2 201 778 осіб;
- летальних випадків – 53 501;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 132 випадки;
Вінницька область – 9 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 27 випадків;
Донецька область – 26 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 27 випадків;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 18 випадків;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 62 випадки;
Львівська область – 33 випадки;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 84 випадки;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 23 випадки;
Сумська область – 16 випадків;
Тернопільська область – 11 випадків;
Харківська область – 84 випадки;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 12 випадків;
Черкаська область – 7 випадків;
Чернівецька область – 47 випадків;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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