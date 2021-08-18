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Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 40 пацієнтів, зафіксовано ​​​​​1447 нових заражень

18 серпня, 2021 середа
08:50
Суспільство

Станом на ранок 18 серпня в Україні зафіксовано 2 268 666 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 336 - летальні, 2 198 220 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 17 серпня було зареєстровано ​​​​​1447 нових випадків COVID-19 (в тому числі 104 дитини та 38 медпрацівників), 40 людей померли, 712 пацієнтів одужали.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 181 випадок;
  • Вінницька область - 52 випадки;
  • Волинська область - 13 випадків;
  • Дніпропетровська область - 93 випадки;
  • Донецька область - 155 випадків;
  • Житомирська область - 38 випадків;
  • Закарпатська область - 17 випадків;
  • Запорізька область - 51 випадок;
  • Івано-Франківська область - 23 випадки;
  • Київська область - 54 випадки;
  • Кіровоградська область - 8 випадків;
  • Луганська область - 65 випадків;
  • Львівська область - 35 випадків;
  • Миколаївська область - 19 випадків;
  • Одеська область - 130 випадків;
  • Полтавська область - 44 випадки;
  • Рівненська область - 31 випадок;
  • Сумська область - 33 випадки;
  • Тернопільська область - 47 випадків;
  • Харківська область - 89 випадків;
  • Херсонська область - 76 випадків;
  • Хмельницька область - 45 випадків;
  • Черкаська область - 62 випадки;
  • Чернівецька область - 58 випадків;
  • Чернігівська область - 28 випадків.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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