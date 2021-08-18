Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 40 пацієнтів, зафіксовано 1447 нових заражень
Станом на ранок 18 серпня в Україні зафіксовано 2 268 666 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 336 - летальні, 2 198 220 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 17 серпня було зареєстровано 1447 нових випадків COVID-19 (в тому числі 104 дитини та 38 медпрацівників), 40 людей померли, 712 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 181 випадок;
- Вінницька область - 52 випадки;
- Волинська область - 13 випадків;
- Дніпропетровська область - 93 випадки;
- Донецька область - 155 випадків;
- Житомирська область - 38 випадків;
- Закарпатська область - 17 випадків;
- Запорізька область - 51 випадок;
- Івано-Франківська область - 23 випадки;
- Київська область - 54 випадки;
- Кіровоградська область - 8 випадків;
- Луганська область - 65 випадків;
- Львівська область - 35 випадків;
- Миколаївська область - 19 випадків;
- Одеська область - 130 випадків;
- Полтавська область - 44 випадки;
- Рівненська область - 31 випадок;
- Сумська область - 33 випадки;
- Тернопільська область - 47 випадків;
- Харківська область - 89 випадків;
- Херсонська область - 76 випадків;
- Хмельницька область - 45 випадків;
- Черкаська область - 62 випадки;
- Чернівецька область - 58 випадків;
- Чернігівська область - 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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