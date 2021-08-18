Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 40 пацієнтів, зафіксовано ​​​​​1447 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 17 серпня було зареєстровано ​​​​​1447 нових випадків COVID-19 (в тому числі 104 дитини та 38 медпрацівників), 40 людей померли, 712 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 181 випадок;

Вінницька область - 52 випадки;

Волинська область - 13 випадків;

Дніпропетровська область - 93 випадки;

Донецька область - 155 випадків;

Житомирська область - 38 випадків;

Закарпатська область - 17 випадків;

Запорізька область - 51 випадок;

Івано-Франківська область - 23 випадки;

Київська область - 54 випадки;

Кіровоградська область - 8 випадків;

Луганська область - 65 випадків;

Львівська область - 35 випадків;

Миколаївська область - 19 випадків;

Одеська область - 130 випадків;

Полтавська область - 44 випадки;

Рівненська область - 31 випадок;

Сумська область - 33 випадки;

Тернопільська область - 47 випадків;

Харківська область - 89 випадків;

Херсонська область - 76 випадків;

Хмельницька область - 45 випадків;

Черкаська область - 62 випадки;

Чернівецька область - 58 випадків;

Чернігівська область - 28 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.