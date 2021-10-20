Коронавірус: за добу майже 19 тис. нових випадків, померли 495 людей
За добу в Україні зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 435)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5468 осіб;
- летальних випадків – 495;
- одужало – 7 605 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 679 185 особи;
- одужало – 2 344 799 особи;
- летальних випадків – 61 843;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.
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