Коронавірус: за добу майже 19 тис. нових випадків, померли 495 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5468 осіб;

летальних випадків – 495;

одужало – 7 605 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 679 185 особи;

одужало – 2 344 799 особи;

летальних випадків – 61 843;

проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.