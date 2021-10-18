Коронавірус: за добу померли 177 українців
17 жовтня в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 127 осіб;
- летальних випадків – 177;
- одужало – 3 421 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 644 694 особи;
- одужало – 2 329 418 осіб;
- летальних випадків – 60 810;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.
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