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Коронавірус: за добу померли 177 українців

18 жовтня, 2021 понедiлок
08:15
Коронавірус коронавірус

17 жовтня в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122)

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано –  3 127 осіб;
  • летальних випадків – 177;
  • одужало – 3 421 особа.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 644 694 особи;
  • одужало – 2 329 418 осіб;
  • летальних випадків – 60 810;
  • проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768.

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